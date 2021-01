Em confronto direto, Vasco só empata com o Bahia

O Vasco não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento ao empatar por 0 a 0 com o Bahia, neste domingo, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 37 pontos e ficaram somente dois acima da degola. Já os baianos, com 36, estão somente um dos últimos colocados.

O primeiro tempo foi ruim tecnicamente, sem muita emoção. A etapa final foi mais movimentada. O Vasco ficou com um a menos após Leandro Castán ser expulso. Mesmo assim, o Bahia não aproveitou a vantagem nos minutos finais.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Flamengo, na quinta-feira, no Maracanã. No dia anterior, o Bahia recebe o Fluminense, na Fonte Nova.

O jogo – O Vasco começou a partida com mais posse de bola e em busca do ataque. Só que o Bahia ficou recuado e impediu as boas chegadas dos donos da casa.

Os visitantes conseguiram conter o ímpeto inicial dos cariocas. Aos poucos, o Bahia começou a buscar os avanços, mas sem qualquer perigo.

O confronto permaneceu com o mesmo panorama no restante do primeiro tempo. Assim, Vasco e Bahia foram para o intervalo com a igualdade no placar.

Na etapa final, o Vasco voltou a buscar uma pressão em busca do gol, só que continuava sofrendo na parte ofensiva. O Bahia permaneceu recuado, mas teve a primeira boa chance da partida aos nove minutos. Em contra-ataque rápido, Rossi passou pelo marcador e chutou para boa defesa de Fernando Miguel.

O susto fez o Vasco melhorar. Tanto que os cruzmaltinos responderam em seguida em chute de Cano que parou em Douglas. Depois, Léo Matos aproveitou cobrança de escanteio, mas cabeceou sobre o travessão.

Os donos da casa buscavam mais o ataque e chegaram a colocar a bola na rede aos 30 minutos, com Ygor Catatau. No entanto, o árbitro anulou o gol por falta de Leandro Castán e expulsou o zagueiro, que atingiu a sola no rosto do goleiro Douglas.

A partir dai, o Bahia passou a pressionar em busca do gol. O Vasco recuou e preferiu segurar o ponto que o deixa a frente do adversário na classificação do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 0 X 0 BAHIA

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 31 de janeiro de 2021, domingo

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Martín Benítez (Vasco); Daniel, Rossi e Gilberto (Bahia)

Cartão vermelho: Leandro Castán (Vasco)

VASCO: Fernando Miguel, Léo Matos (Ricardo Graça), Leandro Castán, Marcelo Alves e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil (Carlinhos), Yago Pikachu e Martín Benítez (Ygor Catatau); Talles Magno (Gabriel Pec) (Cayo Tenório) e Germán Cano

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BAHIA: Douglas (Anderson), João Pedro (Zeca), Ernando, Lucas Fonseca (Gabriel Novaes) e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel (Ramon); Rossi, Thiago Andrade e Gilberto

Técnico: Dado Cavalcanti