Em conversa com Nego Di, Lucas Penteado dispara: ‘Para mim, voto no BBB é um assunto necessário’ | casa BBB

Lucas continua: “Não precisa falar do cara. Eu mesmo puxo o assunto e falo: “E aí, galera? Vocês chegaram a conversar sobre voto?”. Nego Di segue discordando do brother e argumenta: “É uma atitude muito pequena. Você quer pegar uma casa que não temos referência de quem vamos votar, quem temos mais ou menos identificação”. Arcrebiano corta Nego Di e questiona Lucas: “E sabe quem vai ser prejudicado com isso? O Caio, com certeza”.