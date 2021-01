Neste sábado, 16 de janeiro, a Força Tática do 11º BPM foi acionada via COPOM para averiguar uma ocorrência de homicídio no município de Coruripe.

Chegando até a Rua “E”, nº 01, no Conjunto Nélson Costa, policiais se depararam com a vítima fatal de 18 anos, identificada por Willames Rodrigo do Santos, caída no chão. A mãe do jovem relatou aos militares que ele teria ouvido alguém lhe chamar na porta e ao ir atender foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo.

Policiais acionaram o IML para tomar todas as providências cabíveis que o caso requer. Ninguém foi preso até o momento.