Em ‘crise de resultados’, Liverpool tem rival em fase melhor pela frente e tenta quebrar jejum que já dura 15 anos

É consenso que a fase do Liverpool na temporada não é nada boa. Nos últimos 10 jogos – levando em consideração todas as competições -, a equipe de Jurgen Klopp conquistou apenas três vitórias, cinco empates e duas derrotas, algo que até pouco tempo era bastante incomum.

Neste domingo (24), o Reds têm uma chance de ouro para tentar reverter esta ‘crise de resultados’, que ainda inclui uma sequência de cinco jogos consecutivos sem vitória na Premier League, e há quatro sem marcar um gol sequer. Pela quarta fase da Copa da Inglaterra, no Old Trafford, os comandados do técnico alemão terão pela frente o Manchester United.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Além do rival, que vive fase bem melhor na temporada, já que lidera o Campeonato Inglês de forma isolada e não perde há 13 jogos na competição, o Liverpool também tentará quebrar um jejum de título na F.A. Cup que já dura 15 anos.

Na última vez que levantou a taça, na temporada 2005/06, os Reds terminaram a campanha com cinco vitórias e um único empate, que aconteceu na final, contra o West Ham. Após um 3 a 3 intenso no tempo normal, com o Liverpool ficando duas vezes atrás no placar, vitória nos pênaltis por 3 a 1 da equipe, à epoca comandada pelo espanhol Rafa Benítez.

Naquele ano, o clube do Anfield Road tinha jogadores icônicos como Pepe Reina, Carragher, Xabi Alonso, Cissé e Steven Gerrard, que terminou como o artilheiro da competição com quatro gols. Ao longo da campanha, os Reds também deixaram para trás o próprio Manchester United (oitavas) e ainda o Chelsea (semifinal).

Além disso, do chamado ‘Big Six’ – os seis principais clubes da Inglaterra -, o Liverpool só não tem um hiato maior que o do Tottenham, que não vence a Copa da Inglaterra desde a temporada 1990/91, ou seja, há 30 anos.

Um dos alentos do técnico Jurgen Klopp para a partida pode ser a possível não presença do meia português Brunos Fernandes entre os titulares dos Diabos Vermelhos. Caso não jogue, o técnico le Gunnar Solskjaer deverá ir com o holandês Donny Van de Beek. Por outro lado, Marcus Rashford deve voltar ao onze inicial. A provável escalação é: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Harry Maguire, Alex Telles; McTominay, Matic, Paul Pogba; Bruno Fernandes (ou Van de Beek) , Cavani e Rashford.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Já na escalação dos Reds, Klopp deverá manter Matip entre os titulares, formando a dupla de zaga com o brasileiro Fabinho. Com isso, o Liverpool deverá ir a campo com: Alisson; Williams, Matip, Fabinho e Robertson; Milner, Henderson, Jones; Salah, Firmino e Minamino.

Jurgen Klopp durante derrota do Liverpool para o Burnley, na Premier League Getty Images

Veja os últimos títulos do ‘Bix Six’ na Copa da Inglaterra:

Arsenal: 2019/20 (atual campeão)

Chelsea: 2017/18

Liverpool: 2005/06

Tottenham: 1990/91

Manchester Ciy: 2018/19

Manchester United: 2015/16.