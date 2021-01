Em dia de folga do elenco, Luciano trabalha; entenda a situação da lesão

O elenco do São Paulo teve folga nesta segunda-feira, após a derrota para o Santos por 1 a 0, no Morumbi. No entanto, o atacante Luciano realizou trabalhos no Reffis e tenta voltar o mais rápido possível para ajudar o time na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

O jogador vem realizando tratamento intensivo de uma inflamação no joelho, decorrente de um cisto que acabou estourando e espalhando líquido na região. Ele chegou a participar de parte do treinamento na última sexta-feira, mas acabou ficando de fora do clássico San-São.

Na terceira semana de recuperação, a tendência é de que Luciano continue a realizar o tratamento em dois períodos para voltar diante do Athletico, no próximo domingo (17), às 16h, na Arena da Baixada. Como ainda resta uma semana para a partida, o tempo pode ajudar na evolução do tratamento.

Com ele fora de combate, o São Paulo empatou com o Grêmio por 0 a 0 nas semifinais da Copa do Brasil, e perdeu para Red Bull Bragantino (4 a 2) e Santos (1 a 0), marcando somente dois gols em três jogos. Pablo, Vitor Bueno e até Tchê Tchê já foram testados na posição, mas não agradaram.

– O Luciano é um jogador que tem muita criatividade, tem se tornado um dos nossos diferenciais e é um jogador que faz muito gol, nível de confiança muito alto desde que chegou aqui. Jogador que faz falta por conta do nível de confiança que tem – afirmou Diniz em entrevista coletiva depois do revés no último domingo.