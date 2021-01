Em Flor do Caribe, Juliano faz ‘delação premiada’ e impede Hélio de fugir · .

Após dar um prazo de uma semana para Hélio (Raphael Vianna) contar à polícia sobre o atentado contra Samuel (Juca de Oliveira), Juliano (Bruno Gissoni) irá à delegacia e fará para denunciar em Flor do Caribe. Graças ao pescador, o bandido engravatado será preso na novela das seis da Globo.

Acompanhado de Quirino (Ailton Graça), Juliano chegará aflito à delegacia, preocupado pelo fato de prejudicar seu ex-amigo de infância. “Você está fazendo a coisa certa. Não tenha dúvidas disso”, vai encorajar seu pai.

Diante do delegado, o personagem de Bruno Gissoni contará tudo que sabe. “Eu trabalho algumas noites em um resort em Vila dos Ventos. E, em uma dessas noites, o Arruda [Jonas Mello] esteve lá procurando um morador. Mas isso foi alguns dias antes dele ter feito o que ele fez, de ter atacado e tentado matar seu Samuel”, revelará o rapaz.

O delegado se interessará pelas informações e perguntará se ele sabe dizer o nome da pessoa que o criminoso foi procurar. “Sei sim, o nome dele é Hélio da Silva”, afirmará o noivo de Natália (Daniela Escobar).

Após a conversa, o agente da lei decidirá tomar o depoimento formal de Juliano, e o pescador se mostrará agoniado. “Não fica assim, não. Você só veio trazer uma informação que pode ser importante. Com certeza, o Hélio vai saber explicar direitinho o que esse bandido queria com ele“, tentará acalmá-lo Quirino.

Raphael Vianna em cena de Flor do Caribe

“Só mais uma pergunta: o que vai acontecer com o Hélio agora?”, questionará Juliano. Minutos após o depoimento, a polícia seguirá irá à casa de Hélio, que estará de malas prontas para deixar Vila dos Ventos rumo ao exterior.

Ele terminará conduzido à delegacia e, lá, confessará que participou do crime racial contra o pai de Ester (Grazi Massafera).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

