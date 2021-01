Em Gênesis, Giuseppe Oristanio interpreta ‘fiscal divino’ contra Torre de Babel · .

Giuseppe Oristanio dará trabalho aos fundadores da Torre de Babel em Gênesis. O ator interpretará Gomer na terceira fase da novela da Record. O caçador fará de tudo para acabar com a construção que desafia o poder de Deus. Segundo o intérprete, o personagem da trama bíblica será aquele que relembrará ao restante do elenco que a divindade está acima de todos.

O intérprete do caçador de Sinear explica o motivo de tamanha oposição de seu personagem contra a construção homérica feita pelos descendentes de Noé. “Ele considera a construção da Torre um desafio, uma afronta ao poder de Deus”, ressalta o ator em nota da Record enviada à imprensa.

Apesar de ser uma pedra no sapato, Giuseppe acredita que a preocupação do caçador com a Torre de Babel vem da necessidade de fazer com que os filhos de Deus entendam que afrontar o criador não é um bom negócio.

Para fazer uma oposição de respeito, o ator se dedicou à aulas de luta e aprendeu sobre o contexto da época com um historiador. Apesar do trabalho pesado, o intéprete ficou contente com o resultado: “É um voo no escuro e muito gostoso”.

Gênesis substitui Amor Sem Igual a partir da próxima terça (19), sob a expectativa de ser o principal motor do horário nobre da Record durante boa parte do ano. A trama conta com 200 atores e sete fases que serão exibidas ao longo de oito meses –o Jardim do Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Jornada de Abraão, Jacó e José do Egito.