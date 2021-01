Em Gênesis, Record faz o rapa em atores que ficaram só na promessa na Globo · .

A Record causou um rombo no elenco jovem da Globo à procura de rostos mais conhecidos do público para alavancar a audiência e também a repercussão em torno de Gênesis. A emissora passou o rodo em atores que ficaram na “promessa” e não ganharam uma nova chance após uma novela ou um papel mal-sucedido na concorrência.

Com uma versão mais “pop” e menos engessada da Bíblia, o folhetim quer conquistar um público que não está acostumado com o tom confessional de suas histórias –até para provar que o sucesso de Os Dez Mandamentos (2015) não é um caso isolado. O canal não fazia um ataque tão agressivo ao mercado desde o começo dos anos 2000, quando retomou o seu setor de dramaturgia.

Em 2004, no entanto, o grupo de Edir Macedo conseguiu roubar nomes fortes como Gabriel Braga Nunes, Marcelo Serrado, Márcio Garcia, Leonardo Vieira, Paloma Duarte, Vanessa Gerbelli e Denise Del Vecchio. Dessa vez, com o caixa prejudicado pela pandemia de coronavírus (Covid-19), os produtores de elenco miraram em opções mais jovens –e em conta.

Em crise, a Globo ainda facilitou o ataque ao dar preferência a contratos por obra em vez de acordos por longos períodos. A medida atingiu até veteranos como Antonio Fagundes, mas afetou principalmente um grupo de intérpretes que fazia parte de seu primeiro time, como Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine –que evitam contratos com a Record para não perder o status de “globais”.

Com pouco prestígio e dinheiro contado, a solução encontrada pela equipe de Edgard Miranda foi mirar em jovens descontentes ou que não queriam pegar uma hipotermia na geladeira dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

EDU MORAES/RECORD

Pablo Morais interpreta Ninrode em Gênesis

Segunda chance

Um dos casos mais emblemáticos é o de Pablo Morais, que chegou na Globo como uma das apostas do diretor Luiz Fernando Carvalho para protagonizar a série Suburbia (2012). Ele até foi elogiado pelo papel de Cícero na primeira fase de Velho Chico (2016), mas amargou papéis de menor destaque em Sol Nascente (2016), Malhação: Viva a Diferença (2017) e Segundo Sol (2018).

O galã desembarcou na Record de volta ao posto de protagonista para interpretar Ninrode, o homem responsável por erguer a torre de Babel na terceira fase de Gênesis. Ele vai fazer par romântico com Pâmela Tomé, que conquistou o papel após Talita Younan ficar grávida.

Um dos destaques de Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015), a atriz foi jogada de um projeto para o outro dentro do canal carioca. Ela estava escalada para viver o papel principal em Onde Nascem os Fortes (2018), fez laboratório, cortou os cabelos, mas perdeu a vaga para Alice Wegmann. Teve de se contentar com uma coadjuvante em Orgulho e Paixão (2018).

EDU MORAES/RECORD

Eduardo Speroni e Caio Manhente em Gênesis

Maré de azar

O Sétimo Guardião (2018) não custou apenas o posto de medalhão de Aguinaldo Silva, que deixou a emissora após 40 anos de vínculo. Com menos destaque do que o gato preto León, e prejudicados por uma trama sem pé nem cabeça, Eduardo Speroni e Caio Manhente se transferiram para o Casablanca Estúdios, na capital fluminense, para viver Caim e Abel.

Laryssa Ayres também foi alvo da “maldição” da novela das nove. Ela interpretará Sara em Ur dos Caldeus e entregará a personagem para que Adriana Garambone se torne a protagonista da fase seguinte, A Jornada de Abraão.

Maria Joana também deixará para trás os baixos índices de audiência de Sol Nascente (2016) para interpretar uma rainha na novela escrita por Camilo Pellegrini, Sthefani Ribeiro e Raphaela Castro. Vinícius Redd viu Deus Salve o Rei (2018) passar em brancas nuvens antes de se transferir para Record.

Depois de deixar a Dança dos Famosos (2020) por conta de um tumor no rim, Juliano Laham é a mais recente adição a Gênesis. Ele trocou a promessa de uma vaga na próxima temporada da competição de dança para substituir Arthur Aguiar como José do Egito na sétima fase –o ex-marido de Mayra Cardi teve o seu contrato rescindido.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Gênesis e outras novelas.