Em grande fase, Luccas Claro explica marca incomum pelo Fluminense

Luccas Claro vive o melhor momento da carreira. E não é apenas pelo fato de dar uma forcinha no ataque, como no último clássico contra o Flamengo, em que fez gol. O zagueiro do Fluminense faz uma temporada sólida e tem uma marca incomum para um defensor. Ele ainda não levou cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, após 21 jogos.

“Realmente é difícil. Eu não prezo por isso, tento não tomar no início da partida para não jogar o jogo todo pendurado. O que ajuda bastante é o posicionamento da equipe, a bola não chega limpa para o adversário. Tem que estar bem compactado, bem fisicamente e com ritmo ajuda bastante. Quando tiver que tomar vai acontecer. Eu realmente tento é não tomar no início”, declarou Luccas Claro.

Na avaliação do próprio zagueiro, de 29 anos, trata-se da melhor temporada da carreira.

‘Está sendo uma temporada incrível, mesmo com todas as dificuldades que tivemos. Consegui ganhar confiança interior, no clube, de todos os torcedores… Tenho certeza de que é a melhor temporada da carreira. Jogando em um clube como o Fluminense a repercussão é muito grande. Temos mais 10 partidas, espero continuar fazendo meu melhor e ajudando. Até aqui está sendo uma temporada legal, mas ainda temos muito a buscar até o fim de fevereiro e estar comemorando nosso objetivo”, acrescentou.

E o objetivo está traçado e é conhecido: conquistar uma vaga para a Libertadores. A ordem é pensar jogo a jogo.

‘A gente não coloca um meta de G-4, G-6, G-7 ou G-8, que pode acontecer. Estamos pensando jogo a jogo. Temos uma missão muito difícil contra o Corinthians, então é pensar somente nesse jogo, não o que pode acontecer depois. Focar totalmente no Corinthians e, jogo a jogo, acredito que no final podemos estar comemorando nossa classificação”, afirmou o zagueiro tricolor.

O Fluminense é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. O Tricolor volta a campo na quarta-feira, quando vai enfrentar o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada.