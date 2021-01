Em isolamento social, Cid Moreira usa a internet para ‘não enlouquecer’ · .

Aos 93 anos, Cid Moreira precisou mudar sua rotina para não enlouquecer durante o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. Em quarentena desde o começo do ano passado, o jornalista intensificou o acesso às redes sociais como forma de se manter conectado sem sair de casa.

“Para não enlouquecer e entristecer, ficamos mais envolvidos na web, criamos vídeos e fizemos mais postagens do nosso dia a dia”, disse o ex-titular do Jornal Nacional, em entrevista para o Gshow. Desde 2019, o jornalista é influenciador digital e produz conteúdos sobre sua rotina para os seguidores.

As postagens na conta @ocidmoreira no Instagram mostram o veterano e sua mulher, Fátima, explicando seus pratos favoritos, os exercícios físicos que praticam e os cuidados com o jardim e horta da casa onde vivem, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Mas, apesar de Cid demonstrar estar feliz com essa nova fase da vida, o jornalista enfrentou alguns empecilhos logo depois que o isolamento social foi decretado no país: “Fazia muitas palestras e eventos pelo Brasil quando a doença nos impediu de continuar. Continuei fazendo através das plataformas da Internet. No começo ficava desconfortável, mas a gente aprendeu a lidar”.

E depois da vacina?

O jornalista, que faz parte do grupo de risco para Covid-19, está animado com a chegada da vacina no Brasil. Cid Moreira também alertou sobre a importância da vacinação para erradicar doenças.

“Estou ansioso. Todo ano tomo vacina contra pneumonia e gripe. Festejei a notícia da chegada da vacina. Isso protege muito a vida, meu Deus! É só pensar na meningite, sarampo e outras doenças erradicadas pela sabedoria desses incansáveis cientistas”, comentou.

O profissional também tem planos do que fazer depois que for imunizado. Ele pretende voltar a viajar com Fátima e quer visitar os amigos. “Curto muito a estrada, ouvindo músicas, paramos em algum lugar para lanche tipo piquenique”, explicou.