Em jogo com três gols anulados, Sport vence Bahia e joga o Tricolor no Z-4

Diretamente da Ilha do Retiro, Sport recebeu o Bahia em confronto que visa a parte de baixo da tabela. E em uma partida que teve três gols anulados do jovem Ewerthon, o Leão da Ilha conseguiu fazer mais dois com Thiago Neves e Iago Maidana e assim fazer o placar de 2 a 0 que tirou o time do Z-4 e colocou o próprio Tricolor baiano.

O Sport chegou aos 35 pontos e pulou da 17ª para a 15ª colocação e fica com três pontos de diferença para o Z-4. Já o Bahia entrou na zona de rebaixamento onde é o 17º e fica com três pontos a menos que o Fortaleza, primeiro time fora da zona da confusão.

DUELO DE CHANCES PERIGOSAS



Aos 13 minutos, Thiago Andrade recebeu lançamento, invadiu a área e quando ficou cara a cara com Luan Polli chutou mal. Mais tarde o Bahia teve uma nova chance com Matheus Bahia cruzando para Gilberto. O artilheiro cabeceou e assustou Luan Polli.

Aos 18 minutos, o Sport fez uma blitz no ataque. Marquinhos e Dalberto se atrapalharam e na sequência Thiago Neves chutou em cima da defesa do Bahia.

JOGO EQUILIBRADO NA ILHA DO RETIRO

As equipes fazem um jogo bom em Recife. Com 35 minutos, o Sport tinha quatro finalizações contra cinco do Bahia. A posse de bola sempre esteve muito próximo e somente no fim do primeiro tempo o Leão passou a ter uma maior superioridade com 56% de posse.

SALVOU!

Nos minutos finais do primeiro tempo, Patric teve uma grande chance ao pegar da entrada da área e chutar forte. Douglas se jogou e tirou para escanteio.

GOOOL… MAS NÃO VALEU

Logo no começo do segundo tempo, Thiago Neves fez um bom cruzamento e Ewerthon estufou as redes. Mas o lance foi parado por impedimento e após a revisão no VAR foi confirmado o lance irregular.

AGORA SIM… NÃO VALEU DE NOVO!

Em um contra-ataque fulminante, o Sport desceu em velocidade e achou a defesa do Bahia desarrumada. Patric cruzou, Dalberto não aproveitou e na sequência Ewerthon apareceu para estufar as redes. Após nova revisão, o tento foi novamente anulado aos 17 minutos.

NA TERCEIRA, VALE!

O Sport cruzou da esquerda com Junior Tavares, a bola foi até a outra ponta para novo cruzamento. Thiago Neves pegou a sobra, matou no peito e emendou uma bicicleta no cantinho do gol de Douglas.

SPORT AUMENTOU A VANTAGEM

Junior Tavares cruzou na área e Iago Maidana colocou o pé para completar para o gol e fazer o segundo do Sport. Antes, Ewerthon teve o terceiro gol anulado na partida.

FICHA TÉCNICA

SPORT X BAHIA- 32ª RODADA DO BRASILEIRO

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 24 de janeiro de 2021, às 18h15

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Marcão Silva, Iago Maidana e Raul Prata (SPO)

GOLS: Thiago Neves, aos 28’/2ºT (1-0); Iago Maidana, 40’/2ºT

SPORT (Técnico: Jair Ventura)

Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon, no intervalo), Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva (Ronaldo Henrique, no intervalo), Betinho, Patric e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto.

BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)

Douglas; Nino Paraiba, Ernando, Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Ronaldo, Juan Ramírez (Rodriguinho, aos 22’/2ºT); Rossi (Juninho Capixaba, aos 24’/2ºT), Gilberto (Gabriel Novaes, aos 13’/2ºT) e Thiago Andrade (Fessin, aos 21’/2ºT).