Em jogo de 6 gols, Fluminense busca desvantagem 2 vezes no placar, empata com o Coritiba e mantém distância para o G-6 em 4 pontos

Depois de vencer o Vasco em São Januário, o Coritiba fez mais um clube carioca como ‘vítima’ no Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 31ª rodada, nesta quarta-feira (20), no Couto Pereira, o Coxa empatou com o Fluminense em 3 a 3 e encurtou a distância para deixar o Z-4.

E o Tricolor praticamente não teve tempo para respirar no jogo. Logo aos 2 minutos de jogo, Hugo Moura tocou para Luiz Henrique, que soltou uma bomba de fora da área e inaugurou o placar para o Coxa.

A primeira boa chegada do clube carioca aconteceu apenas as 14 minutos. Fred recebeu lançamento de Matheus Ferraz e tocou de peito para Lucca, que finalizou da entrada da área, levando perigo à meta defendida por Wilson.

Cinco minutos depois, em mais uma chegada perigosa, o lateral Calegari invadiu a área e bateu. Wilson desviou a bola, que ainda bateu na trave antes de sair.

Aos 32 minutos, os donos da casa chegaram ao segundo gol com Natanael. O lateral foi lançado por Hugo Moura, avançou sozinho e bateu para o fundo da rede.

Fred marcou o segundo gol do Fluminense no empate com o Coritiba, pelo Brasileirão Gazeta Press

Segundo tempo

A etapa final começou promissora para os visitantes. Logo aos 13 minutos, John Kennedy, que entrou no intervalo, aproveitou rebote de Wilson após finalização de Michel Araújo e marcou para o Tricolor. De quebra, o jovem atacante ainda marcou o seu primeiro gol como profissional.

Aos 17 minutos, o Coritiba respondeu com Matheus Galdezani, que arriscou de longe para defesa em dois tempos de Marcos Felipe.

Foi então que o Fluminense se recuperou da desvantagem no placar e chegou ao empate aos 26 minutos, com Fred, que deixou tudo igual no Couto Pereira.

Os cariocas, entretanto, comemoraram por pouco tempo, uma vez que os donos da casa voltaram a ter vantagem no placar aos 30 minutos. O responsável pelo terceiro gol do Coxa foi Robson.

A partida porém, reservava mais emoção e, aos 45 minutos, Caio Paulista voltou a empatar para o Fluminense, que deixou o Couto Pereira com empate em 3 a 3 no placar.

No fim do jogo, por conta de uma confusão, Robson, do Coritiba, e Caio Paulista, do Fluminense, foram expulsos.

Com o resultado, o Coxa chegou ao seu 3º jogo seguido sem derrota, foi a 26 pontos e saltou para 18º na tabela, agora a cinco pontos de deixar o Z-4.

Já o Fluminense, voltou a tropeçar na competição e segue em 7º na tabela, com 47 pontos. Com o empate, a equipe do técnico Marcão perdeu a chance de se aproximar do Grêmio, que abre o G-6.

Coritiba 3 x 3 Fluminense

GOLS: Coritiba: Luiz Henrique, Natanael e Robson Fluminense: John Kennedy, Fred e Caio Paulista

CORITIBA: Wilson; Natanael, Nathan Otávio, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Nathan Silva, Hugo Moura (Ricardo Oliveira), Luiz Henrique, Neílton (Sarrafiore) e Matheus Bueno (Matheus Galdezani); Robson. Técnico: Gustavo Morínigo

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Matheus Martinelli, Yago Felipe (Nenê), Luiz Henrique (John Kennedy), Lucca (Wellington Silva) e Michel Araújo (Caio Paulista); Fred (Felippe Cardoso). Técnico: Marcão

– O Coritiba somou o seu 3º jogo consecutivo sem derrota no Brasileirão

– A distância do Coxa para deixar o Z-4 caiu para 6pontos

– O Fluminense voltou a tropeçar após vitória sobre o Sport

– John Kennedy marcou seu primeiro gol como profissional

Classificação

– Coritiba: 18º lugar, com 26 pontos

– Fluminense: 7º lugar, com 47 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana, pelo Brasileirão.

*horário de Brasília