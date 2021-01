Em jogo de seis gols, Fluminense arranca empate com o Coritiba no fim

Nenhum torcedor pode reclamar de falta de emoção no empate por 3 a 3 entre Coritiba e Fluminense, nesta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira. O time da casa abriu dois gols de vantagem, com Luiz Henrique e Natanael, mas viu o Tricolor deixar tudo igual com John Kennedy e Fred. No fim, Robson fez para o Coxa e Caio Paulista garantiu o ponto para os visitantes. O confronto foi válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse resultado deixa o Coritiba com 26 pontos na 18ª posição, seis atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Fluminense permanece em sétimo, com 47, mas pode cair em caso de vitória do Santos. Na próxima rodada, o Coxa visita o São Paulo, no sábado, às 19h. Já o Flu terá o clássico com o lanterna Botafogo em São Januário, domingo, às 20h30.

RÁPIDO E EFICIENTE

Mal deu tempo para se acomodar no sofá e o Coritiba já abriu o placar. Aproveitando o buraco na defesa do Fluminense, Luiz Henrique recebeu de Hugo Moura com liberdade, avançou sozinho e soltou um forte chute de fora da área para abrir o placar aos dois minutos. Atrás no placar, o Tricolor ficou com a posse de bola, mas não soube ser eficiente. Com muitos passes para o lado e para trás, o Flu até chegou em chances de Lucca e Calegari, mas não marcou.

SHOW DA ‘PIAZADA’

O Coritiba soube aproveitar os espaços dados pelo Fluminense. Mesmo sem ter a bola, a eficiência foi fundamental para fazer os 32% de posse valerem. A, aos 32 minutos, em contra-ataque rápido, Natanael foi lançado, novamente por Hugo Moura, avançou sozinho e bateu tirando de Marcos Felipe para ampliar. Girando a bola para encontrar uma brecha e fazendo marcação pressão na perda da posse, o Flu não conseguiu ameaçar.

BRILHA A JOIA

Uma das grandes promessas da base do Fluminense atualmente, o garoto John Kennedy entrou em campo no intervalo. Com estrela, ele precisou de 13 minutos para descontar e recolocar o Tricolor na partida. Após jogada individual de Michel Araújo, o atacante aproveitou o rebote de Wilson. A partir disso, o jogo ficou mais animado, com o Flu se lançando bem ao ataque. Com esse espírito e o Coritiba mais retraído, o time de Marcão empatou. Aos 26, Egídio bateu falta na área e Fred, sozinho e de cabeça, mandou para o gol.

EMOÇÃO

Seguro na maior parte do jogo, o Coritiba não se deixou abater pelo resultado. E marcou o terceiro gol com chute da entrada da área, desta vez após erro na saída de bola do goleiro Marcos Felipe. Robson não perdoou e marcou. As duas equipes fizeram várias alterações na parte final do duelo e se lançaram ao ataque, dando emoção até o último minuto no Couto Pereira. E, pela insistência, o Fluminense deixou novamente tudo igual. Caio Paulista, que havia acabado de entrar, chutou cruzado aos 45 minutos para fechar a conta.



EXPULSÕES

Já nos minutos finais e com os ânimos à flor da pele, ainda deu tempo para Caio Paulista, do Fluminense, e Robson, do Coritiba, serem expulsos após confusão entre os dois.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA x FLUMINENSE

Data/Hora: 20/10/2020, às 20h30

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Neilton (CFC), Fred, Yago Felipe, Calegari, Martinelli, Calegari (FLU)

Cartões vermelhos: Robson (CFC) e Caio Paulista (FLU)

Gols: Luiz Henrique (2’/1ºT) (1-0), Natanael (32’/1ºT) (2-0), John Kennedy (13’/2ºT) (2-1), Fred (26’/2ºT) (2-2), Robson (30’/2ºT) (3-2), Caio Paulista (45’/2ºT) (3-3)

CORITIBA: Wilson, Natanel, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Hugo Moura (Ricardo Oliveira – 36’/2ºT), Nathan Silva, Matheus Bueno (Matheus Galdezani – intervalo) e Luiz Henrique; Robson e Neilton (Sarrafiore – 36’/2ºT). Técnico interino: Júlio Sérgio.

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Nenê – 35’/2ºT) e Michel Araújo (Caio Paulista – 40’/2ºT); Luiz Henrique (John Kennedy – intervalo), Lucca (Wellington Silva – 27’/2ºT) e Fred (Felippe Cardoso – 35’/2ºT). Técnico: Marcão.