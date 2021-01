Em jogo de seis gols, Napoli derrota Spezia e avança para semifinais da Copa da Itália

O Napoli é a última equipe classificada para as semifinais da Copa da Itália. Nesta quinta, o time derrotou o Spezia por 4 a 2, no Estádio Diego Armando Maradona, e avançou para a próxima fase da competição. Agora, enfrenta a Atalanta para seguir na briga pelo título.

Os mandantes começaram dominado o adversário e fizeram seus quatro gols logo no primeiro tempo. Aos cinco minutos, Hysaj aproveitou uma sobra de bola na área e passou para Koulibaly mandar de letra para as redes e inaugurar os marcadores. Depois, aos 20, Demme fez lançamento para Lozano avançar em liberdade e bater forte, no alto, para ampliar a vantagem.

O terceiro do Napoli foi marcado por Politano aos 30 minutos. Zielinski fez boa jogada pela esquerda e cruzou para o atacante, que tocou com categoria por cima do goleiro e deixou o seu na partida. Com o 3 a 0 no placar, a vitória dos donos da casa virou goleada aos 40, quando Insigne puxou rápido contra-ataque pelo meio e tocou na direita para Elmas finalizar e anotar o quarto.

O Spezia esboçou uma reação no segundo tempo e diminuiu com Gyasi, aos 25 minutos, e Acampora, aos 28. Porém, os napolitanos seguraram a vantagem nos instantes finais e confirmaram a vaga para as semifinais do torneio.