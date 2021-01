em jogo de sete gols, Goiás marca quatro vezes na segunda etapa, vira sobre o Santos e ainda sonha com permanência

A uma semana da final da Conmebol Libertadores, o Santos entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro. Jogando na Vila Belmiro, os comandados por Cuca abriram 2 a 0, mas viram o Goiás reagir e virar a partida, de fora espetacular, na segunda etapa.

Com a derrota, o Peixe está em 10º, com 45 pontos. Já o Esmeraldino subiu para 18º, com 29.

O jogo

O Santos começou pressionando. Logo aos cinco minutos, Soteldo cruzou para Pituca, que cabeceou para o gol. Em cima da linha, Heron salvou o Goiás.

Mas, um minuto depois o Peixe abriu o placar. Marinho deu de letra para Pituca, que cruzou para Lucas Braga, O atacante completou para as redes.

Aos 13, Soteldo recebeu pela direita, ajeitou para a esquerda e bateu. Tadeu espalmou para escanteio.

Aos 24, quase o segundo. Kaio Jorge serviu Lucas Braga, que deu uma cavadinha na saída de Tadeu. Marinho chegou completando e mandou para fora.

O segundo veio aos 37. Pituca serviu Soteldo, que ajeitou na medida para Kaio Jorge completar livre para o gol.

Segundo tempo

O Goiás voltou para a etapa final ligado e logo diminuiu. Após cobrança de escanteio, Aos nove, Rafael Moura completou desviou de Heron no primeiro pau para diminuir.

Cinco minutos depois, o empate. Em nova cobrança de escanteio de Shaylon, David Duarte apareceu sozinho para empatar.

Aos 18, o Santos chegou. Após rondar a área esmeraldina, Luan Peres recebeu, arriscou uma bomba de fora da área e Tadeu defendeu.

Aos 28, o árbitro consultou o VAR e assinalou pênalti de Sandry em cima de Vinícius. Na cobrança, Fernandão bateu e virou a partida para o Goiás.

Minutos depois, veio o quarto. Santos vacilou na saída de bola, Rafael Moura limpou Guilherme Nunes e deu um toque de cobertura na saída de John Victor.

Aos 41, o Santos chegou a diminuir a diferença. De pênalti, Marinho deslocou Tadeu e deixou o placar em 4 a 3 para o Esmeraldino.

Rafael Moura comemorando gol do Goiás contra o Santos pelo Brasileirão Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press

Santos 3 x 4 Goiás

GOLS: Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho (Santos); Rafael Moura (2x), David Duarte e Fernandão (Goiás)

SANTOS: John Victor; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Bruno Marques); Lucas Braga (Lucas Lourenço), Sandry (Guilherme Nunes) e Diego Pituca (Jean Mota); Marinho, Soteldo e Kaio Jorge. Técnico: Cuca

GOIÁS: Tadeu; David Duarte, Iago e Heron; Shaylon, Breno (Taylon), Lordelo, Daniel Bessa e Jefferson (Vinícius); Rafael Moura e Fernandão (Douglas Baggio). Técnico: Augusto César

Santos perdeu a 2ª seguida no Brasileirão

Goiás voltou a vencer após 4 jogos

Classificação

– Santos: 10º colocado, com 45 pontos

– Goiás: 18 colocado, com 29 pontos

Próximos jogos

Veja quando as equipes voltam a campo:

Terça-feira, 26/01, 20h*, Atlético-MG x Santos, Brasileirão

Quinta-feira, 28/01, 15h30*, Goianésia x Goiás, Campeonato Goiano

*horário de Brasília