Em jogo de sete gols, Juventude é goleado pelo Avaí e deixa o G4 da Série B

Pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude foi goleado pelo Avaí por 5 a 2, nesta terça-feira, na Ressacada. Com o resultado, a equipe gaúcha caiu para o quinto lugar do torneio e saiu da zona de acesso à Série A. O time catarinense, por outro lado, segue sonhando com um lugar no G4.

Seis dos sete gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Romulo abriu o placar para o time da casa, mas Matheuzinho deixou tudo igual novamente pouco tempo depois. Getúlio voltou a colocar o Avaí em vantagem, e João Lucas ampliou. Matheuzinho, com um golaço de fora da área, diminuiu, e Edílson, pouco antes do intervalo, balançou as redes em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, os clubes diminuíram o ritmo e criaram menos chances claras de gol. No fim do duelo, no entanto, o atacante Jonathan sacramentou a goleada.

Com a derrota, o Juventude foi ultrapassado pelo CSA, que venceu o Botafogo-SP. Com 55 pontos, o time do técnico Pintado está a um ponto do G4. O Avaí, por sua vez, subiu para a sexta posição, com 52 pontos.

Figueirense é goleado pelo CRB e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento

Outra equipe catarinense que participou de uma goleada pela Série B nesta terça-feira foi o Figueirense. O Furacão, no entanto, perdeu por 5 a 1 para o CRB, no Estádio Rei Pelé. Com o resultado, o Alvinegro pode terminar a 36ª rodada na zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, os atacantes Hyuri, duas vezes, e Lucão do Break marcaram para os donos da casa. Na segunda etapa, Diego Torres e Reginaldo ampliaram, enquanto Erison diminuiu.

FIM DE JOGO NO ESTÁDIO REI PELÉ!!! Grande vitória do GALO!!!! CRB 5 x 1 Figueirense pic.twitter.com/Tc3bZ7hVzj — CRB (@CRBoficial) January 20, 2021

Agora, o Figueirense torce por derrotas de Vitória e Náutico, na quarta-feira, que enfrentam Guarani e Oeste, respectivamente. As três equipes estão empatadas com 39 pontos, mas o Alvinegro catarinense leva vantagem nos critérios de desempate e se encontra no 15º lugar. Já o CRB alcançou os 49 pontos e subiu para a 10ª posição.