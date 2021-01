Em jogo de sete gols, Palmeiras vence nos pênaltis e avança na Copa do Brasil sub-17

Em jogo cheio de gols, o Palmeiras venceu o Athletico Paranaense nos pênaltis e avançou para as semifinais da Copa do Brasil sub-17. No tempo normal, o time paulista foi derrotado de virada por 4 a 3, neste sábado, no CT do Caju, mas nos pênaltis o Verdão fez 7 a 6 e garantiu a classificação. O Palmeiras havia vencido na partida de ida, no Allianz Parque, por 3 a 2.

O Palestra abriu o placar aos 21 do primeiro tempo e aos 37 levou o empate. Com o relógio marcando 39 minutos, voltou a ficar na frente e ainda aumentou sua vantagem aos 42. Nos acréscimos, o Athletico diminuiu e encerrou a primeira etapa em 3 a 2, para o time visitante.

No segundo tempo, logo aos 3 minutos, o Furacão empatou, e aos 19 conseguiu a virada que, consequentemente, levava a disputa para os pênaltis.

Com um total de 10 cobranças pra cada lado, o goleiro do time paulista defendeu o chute de Ataíde, e Giovani converteu para a comemoração da equipe alviverde.

Agora o Palmeiras aguarda o resultado entre River-PI e São Paulo, que ocorre neste domingo, às 16h. No jogo de ida, o Tricolor triunfou com uma vitória por 4 a 0.