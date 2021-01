Em jogo sonolento e com expulsão polêmica, Fluminense vence o Sport no Brasileirão

Depois de sofrer uma goleada de 5 a 0, o Fluminense não fez uma partida inspirada, mas venceu o Sport por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucca foi o autor do único gol da partida, que foi de poucas emoções, mas marcada por um lance polêmico na expulsão de Júnior Tavares pelo lado dos visitantes, ainda no fim do primeiro tempo.

Esse resultado mantém o Flu na sétima posição, com 46 pontos. Corinthians e Santos, com dois jogos a menos, vem logo em seguida com 42 cada. Já o Sport tem 32 pontos e está em 14º, mas ainda pode cair dependendo dos resultados da rodada. As equipes voltam a jogar no meio de semana. O Tricolor encara o Coritiba na quarta, fora de casa, enquanto o Rubro-Negro visita o Corinthians na quinta.

VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO

SONOLENTO

O primeiro tempo não teve lances marcantes das duas equipes. Com mais tempo de posse de bola, o Fluminense rodou no campo, mas não conseguiu encontrar os espaços para finalizar, deixando Fred isolado na frente. A marcação do Sport foi quem ditou o ritmo, já que o Tricolor não teve velocidade ou aproximação para quebrar as linhas. Foi do Rubro-Negro, inclusive, as duas melhores chegadas ao ataque, uma delas salva por corte de Luccas Claro.

ARBITRAGEM EM FOCO

Se os times não tiveram muitos holofotes, o árbitro Heber Roberto Lopes foi quem apareceu mais. Primeiro, por uma falta em Lucca, do Fluminense, bem perto da entrada da área que chegou a ser analisada pelo VAR. Depois, no mais polêmico, em expulsão de Júnior Tavares aos 39 minutos, após falta em Calegari. Heber não deu cartão inicialmente, mas mudou de ideia após olhar o vídeo. O último foi aos 48, quando Michel Araújo ia aproveitando cobrança de escanteio para marcar o gol, mas a arbitragem marcou falta de Luccas Claro em Adryelson no lance.

OUTRA EMOÇÃO

Se faltou ânimo ao primeiro tempo, a segunda etapa iniciou já com outro ritmo. Aos três minuto, Calegari cruzou na cabeça de Lucca, sozinho na área. A bola desviou em Patric e não deu chances a Luan Polli, colocando o Fluminense à frente do placar. O Tricolor ainda teve outra boa chegada, com Matheus Ferraz. Precisando se arriscar mais, o Sport também levou perigo, com uma bola na trave e um chute de fora da área, ambos de Dalberto.

MORNO DE NOVO

O Fluminense passou a girar novamente a bola no campo enquanto o Sport esperava por uma oportunidade em faltas ou escanteios. Mesmo com os visitantes com um a menos, o Tricolor teve dificuldades para encontrar os espaços em velocidade. As alterações fizeram o Rubro-Negro pressionar mais a marcação, enquanto o Flu se fechou de vez, mas o placar permaneceu o mesmo.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X SPORT

Data/Hora: 16/01/2021, às 19h

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA – PR) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Fred (FLU), Sander (SPT)

Cartões vermelhos: Júnior Tavares (SPT)

Gols: Lucca (3’/2ºT) (1-0)

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferra, Danilo Barcelos; Martinelli, Yago Felipe, Michel Araújo (Nenê – 34’/2ºT); Lucca (Hudson – 42’/2ºT), Luiz Henrique (Caio Paulista – 24’/2ºT) e Fred (Felippe Cardoso – 34’/2ºT). Técnico: Marcão.

SPORT: Luan Polli; Raul Prata (Hernane – 33’/2ºT), Maidana, Adryelson (Ricardinho – 33’/2ºT), Júnior Tavares; Marcão, Ronaldo Henrique (Ewerthon – intervalo) e Betinho; Patric, Marquinhos (Sander – 41’/1ºT) e Dalberto (Mikael – 46’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.