Em noite dos sonhos, Botafogo-SP atropela a Chapecoense pela Série B

O Botafogo-SP venceu a Chapecoense, neste sábado, por 3 a 0. A partida aconteceu no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os gols foram marcados por Jeferson (3x). A partida foi disputada pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Botafogo-SP chega a 30 pontos e diminui a diferença para o Vitória (37), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, o Botafogo-SP surpreendeu e, aos 17 minutos, marcou dois gols logo na sequência, ambos feitos por Jeferson. A equipe de Ribeirão manteve a vantagem mesmo recebendo muitas investidas da Chapecoense.

Na segunda etapa, o lateral garantiu um hat-trick com um belo chute feito em um rebote dentro da área. A Chapecoense seguiu tentando marcar ao menos um gol contra o Botafogo-SP, mas não conseguiu.

A próxima partida do Botafogo-SP é contra o Sampaio Correa na terça-feira (12). A Chapecoense volta a campo na mesma data contra o Figueirense. Ambas as partidas são validas pelo Campeonato Brasileiro Série B.