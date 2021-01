Em noite para esquecer, Chelsea perde em casa para o Manchester City com show de De Bruyne

O Manchester City, em uma bela atuação, venceu o Chelsea, fora de casa, por 3 a 1. Os gols dos Citizens foram marcados por Gundogan, Foden e De Bruyne, que chegaram aos 29 pontos e assumiram a quinta colocação na tabela. Nos acréscimos, Hudson-Odoi descontou.

Gundogan abriu o placar com apenas 18 minutos de jogo. O alemão recebeu de Foden, fez um corta-luz e chutou no canto de Mendy. Logo três minutos depois, foi a vez do inglês marcar, após bela assistência de De Bruyne.

O belga, que fez uma partida fantástica, também foi coroado com o seu gol. Sterling avançou em velocidade, se atrapalhou, mas a bola acabou sobrando para De Bruyne marcar seu gol. 3 a 0 em apenas 34 minutos.

Nos acréscimos do segundo tempo, Havertz, que entrou no fim da partida, achou Hudson-Odoi, que diminuiu o largo placar. Com a vitória, o Manchester City chegou aos 29 pontos e assumiu a quinta colocação. O Chelsea, por outro lado, está no oitavo lugar, com 26 pontos.