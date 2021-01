Em Old Trafford, Manchester United vence o Aston Villa e empata em número de pontos com o Liverpool

O Manchester United empatou em número de pontos com o Liverpool. Nesta quinta-feira, em Old Trafford, os Red Devils venceram o Aston Villa por 2 a 1. Martial e Bruno Fernandes marcaram para os donos da casa, enquanto Traoré descontou.

Com um primeiro tempo de algumas oportunidades, o Manchester United abriu o placar aos 40 minutos, com um gol de cabeça de Martial. O francês aproveitou cruzamento de Wan-Bissaka para colocar o primeiro gol no marcador.

No segundo tempo, parecia que o United se complicaria. Aos 13 minutos, Traoré aproveitou cruzamento rasteiro de Grealish e bobeira da zaga dos Red Devils para deixar tudo igual.

De pênalti, porém, Bruno Fernandes colocou o Manchester United na frente novamente. Aos 16, o português cobrou e botou os Red Devils em vantagem.

Com o resultado, o Manchester United empatou em número de pontos com o líder Liverpool. Ambos somam 33 e têm o mesmo número de partidas, mas a equipe de Klopp leva vantagem nos critérios de desempate.