Em perfil secreto, Armie Hammer exibe mulher seminua e exalta drogas · .

Acusado de canibalismo e abuso sexual, Armie Hammer, de 34 anos, está envolvido em mais polêmicas. O ator mantém um perfil secreto no Instagram no qual faz postagens controversas. Ele publicou um vídeo de uma mulher seminua na cama de um hotel, debochou de um exame toxicológico e exaltou o uso de drogas.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, as postagens foram feitas na conta @el_destructo_86 no Instagram, seguida apenas por amigos íntimos. Em um dos vídeos, Hammer se gaba pela presença de uma mulher de quatro vestindo lingerie preta à espera dele.

“Bem, minha ex (por uma razão muito óbvia) se recusa a voltar para os Estados Unidos com meus filhos. Então eu tenho que vir para Cayman, o que é uma merda. Exceto que há algumas partes boas. Tipo transar com a miss Cayman de novo enquanto estou aqui”, escreveu o artista na legenda.

Em outra publicação, o protagonista de Me Chame Pelo Seu Nome (2017) debocha de um exame toxicológico ao falar que o teste não detectou a presença de alucinógenos. O ator compartilhou o que parece ser uma ordem judicial que declara que ele deve fazer um teste de drogas para ver os dois filhos, fruto do relacionamento com a atriz Elizabeth Chambers. O casal anunciou em julho de 2020 o término do casamento após 10 anos.

Os filhos moram com Elizabeth nas Ilhas Cayman. Hammer registrou o teste de drogas em casa, sentado na privada. “Tudo negativo. Para ser justo, eu tinha THC e benzodiazepínicos na minha urina. Mas quem não?”. Ele acrescentou: “O divórcio é tão divertido. Não é tão divertido quanto drogas. Mas é”.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Posts de Armie Hammer em perfil secreto

O ator também postou um vídeo de si mesmo fumando um cigarro eletrônico e sorrindo para a câmera. “Quando você percebe que eles não testam para DMT em testes de drogas”, disse. DMT é a abreviação para dimetiltriptamina, uma droga psicodélica.

As publicações oferecem mais informações sobre sua vida pessoal. Uma pessoa próxima à família disse ao Daily Mail que ele “sempre gostou de beber, usar drogas, mas nunca assim”, indicando que a situação se agravou nos últimos anos.

Drogas, abusos e canibalismo

Os problemas de Hammer começaram na última segunda-feira (11), quando uma página anônima divulgou nas redes sociais prints de conversa envolvendo o ator com uma mulher. Segundo o tabloide Daily Mail, as trocas de mensagens teriam acontecido em 2016, quando ele ainda era casado com Elizabeth Chamblers.

Na sequência divulgada nas mídias sociais, que colocaram o nome do astro entre os assuntos mais comentados no Twitter, Hammer faz alusões a canibalismo e abusos ao afirmar que seria a parte “dominante” da relação.

Dias depois, Courtney Vucekovich revelou em entrevista ao site Page Six que seu romance com o ator foi marcado por tentativas de canibalismo por parte dele e relatou que esteve envolvida em um relacionamento abusivo. “Ele me disse uma vez que queria quebrar minha costela e comê-la como churrasco”, contou.

Com as acusações, Hammer deixou o elenco de Shotgun Wedding, comédia de ação que protagonizaria ao lado de Jennifer Lopez. As filmagens começariam no fim deste mês.

Ao portal TMZ, o ator negou as acusações e justificou sua saída do longa para ficar ao lado dos filhos. “Eu não vou responder essas alegações estúpidas, mas à luz dos ataques perversos que eu tenho sofrido na internet, em sã consciência, não posso deixar meus filhos por quatro meses para gravar um filme na República Dominicana. A Lionsgate está me apoiando e eu sou grato a eles”, defendeu-se.

Veja os vídeos: