Em recuperação, palmeirense Wesley mostra vídeo de trabalho com bola: “Retornando”

O atacante Wesley, afastado por lesão, continua empenhado em seu recuperação. Na noite desta sexta-feira, o jovem atleta do Palmeiras publicou vídeos em seu perfil no Instagram mostrando parte do trabalho com bola desenvolvido no gramado da Academia de Futebol.

Com 21 anos de idade, Wesley sofreu uma lesão no joelho esquerdo no dia 5 de novembro, primeiro e único jogo em que atuou sob o comando de Abel Ferreira. Ele precisou passar por cirurgia e vem desfalcando a equipe desde então. Antes disso, vinha sendo uma boa surpresa para o Verdão na temporada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por WR (@wesley_ribeiro99)

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Sport às 19 horas (de Brasília) deste sábado, na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde, já classificada à decisão da Copa do Brasil, vem embalada após vencer o River Plate na primeira semifinal da Copa do Brasil.