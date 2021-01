Em rede social, Berbatov rememora foto e história curiosa com Ronaldo Fenômeno

Ex-atacante do Manchester United e da seleção búlgara, Dimitar Berbatov compartilhou uma foto de 2014 com Ronaldo Fenômeno no seu Instagram com uma história diferente. Berbatov contou na legenda que ficou com vergonha de pedir uma foto ao encontrá-lo no aeroporto.

– Neste dia em 2014, eu estava passando pelo aeroporto de Munique, fazendo escalas, cuidando das minhas coisas e ouvindo 2Pac… E quem eu vejo vindo na minha direção… Sim, O Fenômeno. Passando pelo aeroporto sem que ninguém o notasse. Essas pessoas são loucas, sem ver provavelmente um dos melhores da história… Então, quando eu parei de pensar nisso, comecei a pensar em o que dizer, pedir uma foto, falar “oi”… Sou tímido… Mas achei alguma coragem e fui dar “oi” e pedir uma foto – contou ele, que seguiu:

– Ele foi super legal e, como vocês podem ver, não ligou de tirar uma foto comigo. Mesmo achando que ele não sabia quem eu sou, isso fez meu dia. Todo mundo é fã de alguém e o Fenômeno foi um dos meus heróis – contou Berbatov na legenda da foto, em tradução livre.

Veja abaixo a publicação original de Dimitar Berbatov:

Berbatov se aposentou em 2018 após uma passagem pelo futebol indiano. O ex-atacante começou sua carreira na Bulgária e depois jogou pelo Bayer Leverkusen, Tottenham, Manchester United e Mônaco.