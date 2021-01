Em rede social, torcedores comentam possível parceria entre Lincoln e Iniesta

O futuro do atacante Lincoln, do Flamengo, deve ser o futebol japonês. O Vissel Kobe está interessado na contratação do jogador e enviou um representante ao Rio de Janeiro para fechar o acordo. Segundo o portal ‘UOL’, o clube asiático apresentou uma proposta de empréstimo com cláusula de compra após o período, e acena com o valor de 4 milhões de dólares (R$ 21,3 milhões).

Nas redes sociais, a possibilidade de uma parceria entre Lincoln e Iniesta nos gramados chamou a atenção dos internautas. O meio-campista espanhol, que é o astro do time japonês, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira, em virtude da possível parceria com o atacante do Flamengo.

Lincoln está próximo de ir para o Japão. Time japonês está próximo de anunciar o atleta. Iniesta lendo isso: pic.twitter.com/yoEtDec9m2 — Meu Flamengão ¹⁸⁹⁵ (@meufIamengao) January 7, 2021

Linconl indo jogar no Japão e vai ser companheiro do Iniesta. Coitado do Iniesta… — Paolo (@paolo_crf) January 7, 2021

Com passagens pela Seleção Brasileira nas categorias de base, Lincoln subiu ao time profissional do Flamengo em 2017. Ele fez parte da equipe na campanha dos títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores em 2019, além do vice-campeonato do Mundial de Clubes no mesmo ano. O atacante, no entanto, oscilou e não conseguiu se firmar. Desde o início de dezembro tem treinado separado do elenco.