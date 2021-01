Em reformulação, Disney compra direitos do Campeonato Argentino até 2030 · .

A Disney fechou a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Argentino e poderá mostrar partidas da competição na ESPN e no Fox Sports. O contrato vai até 2030. O primeiro jogo será o clássico entre Boca Junior e River Plate e será exibido já neste sábado (2), às 21h30 (horário de Brasília). A nova aquisição acontece no mesmo período em que a empresa passa por um processo de reformulação.

O anúncio foi feito hoje, no site oficial da ESPN Brasil. O confronto desta noite será transmitido pelo canal. “A partida será válida pela penúltima rodada do grupo A da segunda fase da Copa Diego Maradona. O Boca lidera com sete pontos, mesma pontuação do River, em segundo. O primeiro da chave avança à final e enfrentará o primeiro do grupo B”, anunciou.

Os canais esportivos do grupo Disney passam por um processo de reformulação, após a fusão do Fox Sports. Diversos profissionais foram dispensados, as equipes foram reduzidas e nomes importantes, como Benjamin Back e Mauro Cezar Pereira, deixaram a empresa por não concordarem com a cláusula de exclusividade.

“Nosso pilar de esportes está passando por um processo de transformação para oferecer um conteúdo ainda mais variado e qualificado para a audiência do Brasil. A reformulação faz parte do planejamento da companhia que seguirá investindo em sua programação esportiva, contando com um extenso portfólio de direitos, além de uma equipe de jornalismo referência junto aos fãs de esportes”, justificou a empresa sobre as saídas.

Onde assistir Boca x River ao vivo e online

O primeiro jogo do pacote de transmissão da Disney terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil na TV. Para assistir online, o torcedor terá opções em site, aplicativo ou streaming: ESPN App, UOL Esporte Clube e PlayPlus.

O aplicativo oficial que exibirá Boca x River ao vivo é o ESPN App, disponível para download em plataformas iOS e Android. Para acompanhar no app ou no site, é necessário ter uma assinatura em alguma operadora de TV paga. Ao inserir os dados de assinante, a transmissão é liberada.

Serviço de streaming da Record que tem parceria com os canais ESPN, o PlayPlus também é uma opção. Os assinantes do pacote mais caro, que custa R$ 32,80 por mês, podem ver o jogo ao vivo.

O UOL Esporte Clube é outra forma de acompanhar, com ESPN ilimitada por R$ 21,90 mensais. A diferença é que o serviço do UOL também tem uma parceria com Esporte Interativo e Fox Sports e oferece outras opções de pacotes, que vão de R$ 19,90 a R$ 49,90. Os sete primeiros dias são grátis.