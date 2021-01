Em sigilo, Anitta investe em aulas de interpretação para protagonizar filme · .

Anitta vai se aventurar como protagonista no cinema em breve. A cantora está fazendo um curso intensivo de interpretação para ser a estrela de um longa biográfico. Entretanto, a preparação tem sido feita sob sigilo.

O projeto não está fechado, pois o contrato ainda precisa ser firmado. A produção contará com profissionais brasileiros e estrangeiros, mas só será tocada quando for segura a volta ao trabalho, devido à pandemia do coronavírus (Covid-19).

A dona do hit Me Gusta tem dividido a rotina de preparação para se tornar atriz com a carreira musical, além de se dedicar à aulas de francês e piano, de acordo com o jornal Extra.

Esta será uma participação diferente de todas que Anitta tem feito na TV e nas telonas. Desde que estourou nacionalmente, a funkeira pôde ser vista em uma ponta na novela Amor de Mãe. Ela interpretou a personagem Sabrina, que se envolvia com Ryan, papel do ator Thiago Martins.

Recentemente, a artista estreou na Netflix a série documental Made in Honório, na qual relata sua rotina, além de conter depoimentos sobre a vida pessoal dela. O conteúdo, inclusive, gerou repercussão negativa quando foi ao ar uma sequência de cenas em que a cantora aparece gritando com seus funcionários após uma falha nos bastidores.