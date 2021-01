Em vídeo, Neymar veste o manto e canta: “Vai pra cima deles, Santos”

O atacante Neymar, mais uma vez, mandou uma mensagem de incentivo aos jogadores do Santos para a final da Copa Libertadores da América, sábado, às 17 horas, diante do Palmeiras, no estádio do Maracanã.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais do clube. Neymar mostra a camisa que recebeu do Peixe, manda uma mensagem para os atletas e termina o vídeo com o canto tradicional dos torcedores.

“Vai pra cima deles, Santos”.

Neymar tem participado ativamente da caminhada do Santos. Ele gravou um vídeo antes do jogo de volta contra o Grêmio, publicou mensagem de apoio ao atacante Marinho antes do confronto contra o Boca Juniors e participou da Live com os atletas na comemoração da classificação para a final.