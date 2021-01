Emanuelle Araújo passa longe do Globoplay para evitar spoilers de Malhação Sonhos · .

No ar como Dandara em Malhação Sonhos, Emanuelle Araújo passa longe do Globoplay para não tomar spoiler de sua cena favorita no folhetim. Encantada pelo momento em que a personagem e Gael (Eriberto Leão) cantam Chico Buarque na novelinha, a atriz confessou que quer esperar a reprise na TV aberta para reassistir à emocionante sequência do casal.

“Essa cena eu não quero ver no Globoplay. Eu quero ver ao vivo quando estiver no ar. Até pensei em procurar outro dia, mas não, deixa chegar o dia [da exibição] porque é uma cena muito marcante pra mim”, revelou Emanuelle na coletiva de imprensa organizada pela Globo para promover a reprise da trama. Desde 25 de janeiro, Malhação Sonhos é reexibida na faixa vespertiva.

No folhetim, o casal formado pela professora de canto e o mestre de artes marciais discute feio porque o machão briga com Lobão (Marcelo Faria). O rival tenta se engraçar com a funcionária da Ribalta e, com raiva, o pai de Bianca (Bruna Hamú) o desafia para uma luta.

Paz e amor, a mãe de João (Guilherme Hamacek) não gosta da atitude do namorado, mas ele a surpreende em suas desculpas. Romântico, Gael começa a cantar a canção João e Maria, de Chico Buarque e Nara Leão, e a dupla faz um dueto de reconciliação. Até hoje, esse momento é lembrado pela atriz.

Momento sublime

“Nessa cena nós cantamos ao vivo no set, e a voz que foi pro ar foi a voz que estava na lapela [microfone]. Foi muito forte, [são] coisas que a arte dá pra gente”, disse a intérprete de Dandara. Além da força emocional da cena, a baiana e o paulista entraram em um momento de contemplação único na sequência.

Segundo conta Emanuelle, a atriz sentiu que ela e o companheiro de cena se desprenderam da atuação e simplesmente foram só Dandara e Gael: “Nós nos desgrudamos de tudo, mas sentimos aquele casal cantar uma canção de Chico Buarque às seis da tarde para o Brasil inteiro. Aquilo foi muitíssimo emocionante”, finalizou ela.

