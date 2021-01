Embalado por Gênesis e Jesus, Geraldo Luís vence Ratinho na estreia · .

A estreia do A Noite É Nossa fez com que a Record deixasse o Programa do Ratinho, tradicional vice-líder do horário, na terceira colocação na quarta-feira (20). Embalada pelos desempenhos de Gênesis e Jesus, a atração de Geraldo Luís registrou 7,6 pontos de média na Grande São Paulo, contra 4,9 do SBT no confronto direto.

O segundo capítulo da novela bíblica marcou 16,2 pontos, quase o dobro de audiência do que Amor Sem Igual havia registrado nas quatro quartas anteriores. Na sequência de Gênesis, a reprise de Jesus anotou 11,8 de média e teve o seu melhor desempenho em 12 semanas.

Ao vivo, o A Noite É Nossa pegou carona nos folhetins e ficou no ar das 22h58 à 0h43. O embate direto foi com o Programa do Ratinho. A atração do SBT era vice-líder no horário desde o fim de A Fazenda 12, em dezembro, mas a Record conseguiu retomar a segunda colocação com o programa de Geraldo Luís.

O nome da nova atração foi herdado de um programa já apresentada por Mara Maravilha em 2002, também na Record. Geraldo estava fora do ar desde março de 2020, quando deixou o comando do Balanço Geral São Paulo para cumprir a quarentena. A estreia contou com uma entrevista com Renato Aragão.

Veja abaixo as audiências da quarta-feira, 20 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,2 Bom Dia São Paulo 7,4 Bom Dia Brasil 7,7 Mais Você 6,3 Encontro com Fátima Bernardes 7,0 SP1 11,1 Globo Esporte 11,7 Jornal Hoje 12,5 Sessão da Tarde: Rio 2 13,5 Flash Jornalismo (15h49 às 15h52) 13,4 Laços de Família 19,0 Malhação 18,2 Flor do Caribe 20,3 SP2 22,1 Haja Coração 24,0 Jornal Nacional 25,0 A Força do Querer 28,0 Campeonato Brasileiro: São Paulo x Internacional 24,5 Segue o Jogo 16,3 Jornal da Globo 9,5 Vai que Cola 7,1 Corujão 1: Eterna Namorada 4,3 Corujão 2: Berenice Procura 3,3 Hora 1 4,1 Média do dia (7h/0h): 7,1 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,2 Balanço Geral Manhã (rede) 1,7 Balanço Geral Manhã (local) 3,6 Fala Brasil 3,9 Hoje em Dia 4,2 JR 24H (Manhã) 3,8 Balanço Geral 7,3 Escrava Mãe 5,4 JR 24H (Tarde 1) 4,4 Cidade Alerta 6,9 JR 24H (Tarde 2) 5,2 Jornal da Record 9,4 Gênesis 16,2 Jesus 11,8 A Noite É Nossa (estreia) 7,6 JR 24H (Madrugada) 5,2 Fala Que Eu Te Escuto 2,3 Igreja Universal do Reino de Deus 0,9

Média do dia (7h/0h): 5,2 Primeiro Impacto 3,6 Bom Dia & Cia 5,1 Triturando 4,6 Casos de Família 4,2 Triunfo do Amor 6,0 Quando me Apaixono 6,6 Sábadão Premiado 7,0 SBT Brasil 5,6 Roda a Roda 5,8 Cupom Premiado Baú 5,8 Chiquititas 7,5 Jogo das Fichas 5,8 Programa do Ratinho 4,8 The Noite 3,0 Operação Mesquita 3,0 Triturando (reapresentação) 1,9 SBT Brasil (reapresentação) 1,7 Primeiro Impacto 2,0

Fonte: Emissoras