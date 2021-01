A sister continua: “Quando eu voltei da Prova do Anjo, eu estava muito mais abalada. Voltei, peguei meu terço, óleos essenciais… Tirou meu sofrimento na hora. Depois, o baque do Paredão… mas, em momento nenhum, eu estou assim… Será que não caiu a ficha? Acho que quando eu arrumar as malas, pode ser que dê um aperto no coração”.