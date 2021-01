EMPREGO: PAT de Bertioga oferece 19 vagas de emprego

Para quem busca oportunidade de recolocação no mercado de trabalho, a cidade de Bertioga, localizada no litoral norte de São Paulo, dispõe de novas vagas para diferentes áreas neste domingo.

De acordo com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) do município, empresas da região estão recrutando 19 profissionais para oito cargos diferentes. As oportunidades são efetivas e para trabalhadores com ensino Fundamental e Médio completos.

Dentre as vagas, estão:

Encarregado de linha de produção: e xperiência comprovada em Carteira de Trabalho, ensino fundamental completo.

xperiência comprovada em Carteira de Trabalho, ensino fundamental completo. Pintor de obras: experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ter entre 20 e 55 anos de idade e ensino fundamental completo.

experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ter entre 20 e 55 anos de idade e ensino fundamental completo. Servente de obras: experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ter entre 20 e 55 anos de idade e ensino fundamental completo.

experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ter entre 20 e 55 anos de idade e ensino fundamental completo. Auxiliar de agente de tráfego: ensino médio completo e habilitação na categoria “D”.

ensino médio completo e habilitação na categoria “D”. Encarregado de padaria: experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ter entre 25 e 50 anos e ensino médio completo.

Encarregado de FLV (Frente de Loja e Vendas): experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ter entre 25 e 50 anos e ensino médio completo.

experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ter entre 25 e 50 anos e ensino médio completo. Subgerente de supermercado: experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ter entre 25 e 50 anos e ensino médio completo.

experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ter entre 25 e 50 anos e ensino médio completo. Marceneiro: experiência em cortes de Madeira, MDF, OSB, MDP, Compensados e Laminados, além de ensino fundamental completo.

Como se candidatar

Para se candidatar, os interessados devem comparecer à unidade do PAT, localizada na Vila do Bem Centro, na Avenida Anchieta, 392, entre segunda e sexta-feira, das 9h às 16h. É necessário levar RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS para a inscrição.

Mais informações sobre as vagas e seus requisitos podem ser obtidas pelo telefone (13) 3316-4379.

