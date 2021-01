EMPREGO: Wine está com oportunidades em diversas áreas

Se você é um apaixonado por vinho e deseja ingressar nesse mercado, saiba que a Wine, clube de assinatura de vinhos, está com diversas vagas de emprego abertas para diferentes áreas de atuação em Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Vitória (ES) e São Paulo (SP).

Há oportunidades para agente de relacionamento, assistente fiscal, vendedor de loja de vinhos, desenvolver back end e de aplicações, QA tester, supervisor de loja, UX Strategist e UX/UI Designer. Além disso, estudantes do ensino superior ou técnico nas áreas de Publicidade e Propaganda, Design de Produtos e Marketing podem concorrer à vagas de estágio.

De acordo com o site do processo seletivo, algumas das posições são para trabalho remoto – uma tendência que já era realidade antes mesmo da pandemia de Covid-19. No mais, a empresa preza por um ambiente descontraído e informal, com foco na entrega de resultados. Assim, profissionais com boa comunicação, proatividade, resiliência, autonomia, agilidade e senso de dono são sempre bem-vindos.

Como se inscrever e concorrer a uma das vagas

Todas as oportunidades abertas na Wine estão disponíveis no site https://wine.gupy.io/. Além de detalhes sobre a empresa, o endereço eletrônico apresenta os requisitos de cada uma das vagas, como nível de escolaridade, experiência prévia, entre outros.

A jornada de trabalho e a remuneração variam de acordo com a posição. No entanto, os funcionários da empresa recebem benefícios exclusivos, como vale-alimentação ou refeição, vale-transporte ou auxílio combustível, plano de saúde e odontológico, participação nos lucros e, é claro, descontos nos produtos vendidos pela Wine.

