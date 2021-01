Empresa estuda se colocará Neo Química ou outra marca na camisa do Corinthians

O Corinthians deverá anunciar no início desta semana o novo patrocínio máster do clube. Conforme adiantado pela Gazeta Esportiva, o Timão tem contrato fechado com a Hypera Pharma, acordo que renderá aos cofres alvinegros um valor fixo de aproximadamente R$ 20 milhões por temporada. A empresa farmacêutica, no entanto, ainda estuda qual qual marca será exposta na área frontal da camisa corintiana.

Em um primeiro momento, a intenção do grupo era estampar o logo da Neo Química no manto alvinegro. A marca, no entanto, já adquiriu os naming rights da Arena de Itaquera (veja os detalhes aqui). Com isso, a Hypera Pharma poderá colocar outra entidade jurídica como patrocinadora máster.

Ao todo, a Hypera Pharma possui mais de 100 marcas, que vão do ramo alimentício até o de medicamentos. O acordo inicial de patrocínio valerá por dois anos, mas terá um gatilho para que a renovação por mais três anos seja executada após o primeiro período, se assim as duas partes quiserem.

O anúncio do remanejamento da logomarca do Banco BMG, que saiu justamente do “espaço nobre” da camisa para ocupar a região dos ombros (veja os detalhes aqui), abriu a possibilidade da nova parceria ser anunciada até segunda-feira, quando os jogadores de Vagner Mancini vão enfrentar o Red Bull Bragantino, justamente na Neo Química Arena, já com a novidade na camisa.

Apesar de atacar em duas frentes com o mesmo clube, os acordos assinados pela Hypera Pharma não têm relação ou qualquer tipo de dependência. Isso quer dizer, por exemplo, que a a nova marca, em um eventual momento, poderá deixar de patrocinar o time do Corinthians sem alterar os compromissos pertinentes ao estádio.