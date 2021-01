Empresa indiana lança Android com hardware personalizável pelo cliente

A fabricante indiana Lava Mobiles anunciou um programa de personalização para o novo celular da companhia. A plataforma online é chamada de MyZ e permite ao cliente escolher diversos componentes que integram o aparelho, focando no que é mais importante para ele — e quanto cada um está disposto a gastar.

O funcionamento da operação lembra bastante a escolha de um computador em lojas oficiais de fabricantes, com altas possibilidades de customização. O usuário pode escolher os seguintes componentes: RAM, armazenamento interno, sensores da câmera traseira, câmera frontal e cor.

Quem personalizar o aparelho e quiser trocar uma das peças no futuro, para aumentar a memória interna, por exemplo, pode pagar um valor adicionar e comparecer a um dos centros de atendimento oficiais da Lava para solicitar a atualização.

O processo de personalização deixa o aparelho mais caro de acordo com a potência do componente.Fonte: Lava Mobiles

Os componentes fixos do modelo incluem a tela HD+ de 6,5″ com notch em forma de gota no centro do display, bateria de 5.000 mAh, processador MediaTek Helio G35 e conector USB-C. O sistema operacional de fábrica é o Android 10.

Mais produtos

Além do serviço de montagem, a fabricante apresentou uma linha de smartphones “prontos”, composta pelos modelos Z1, Z2, Z4 e Z6. Uma pulseira inteligente chamada BeFIT também foi revelada.

Um dos novos smartphones “prontos” da Lava Mobiles.Fonte: Lava Mobiles

Todos esses produtos serão vendidos somente na Índia, tanto pela Amazon local quanto em parceiras do varejo a partir de 11 de janeiro.