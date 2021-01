Empresária negra encanta jurados de reality show; saiba por quê · .

Em sua quinta temporada no Brasil, o reality Shark Tank tem a proposta de dar mais oportunidades a empreendedores que representam minorias políticas no país, como mulheres e negros, e têm desenvolvido empreendimentos relevantes. Isso fica claro no episódio do programa que irá ao ar nesta sexta (15), no Sony Channel. Uma empresária negra chama a atenção dos jurados em sua apresentação.

Ela se chama Sauanne Bispo e é dona de uma agência de intercâmbio focada em países africanos. Após viajar por vários territórios, ela se identificou muito com lugares que visitou na África e criou a empresa para oferecer a mais brasileiros a possibilidade de conhecerem o continente que tanto influenciou a nossa cultura.

Durante a pandemia, as restrições para viagens obrigaram a empresa de Sauanne a se reinventar. Agora ela também oferece experiências virtuais a clientes –por exemplo, a possibilidade de fazer um tour virtual na prisão em que Nelson Mandela (1918-2013) ficou preso na África do Sul, com explicações sobre o contexto histórico.

Essa mudança na empresa fez com que Sauanne lucrasse ainda mais do que no período pré-pandemia. Ela vai ao Shark Tank para pedir R$ 200 mil reais para que seu negócio cresça ainda mais. Em troca, oferece 5% de participação.

Os “tubarões”, como são chamados os investidores do programa, ficam encantados com a maneira com que Sauanne apresenta sua proposta, bem articulada e bem informada. Eles também elogiam a empresa e os serviços que ela presta para a cultura e a identidade nacionais.

“Que mulherão, meu”, diz Caito Maia. “Cara, ela é incrível”, fala Carol Paiffer. “Não tem esse tipo de pessoa em cada esquina”, acrescenta José Carlos Semenzato. Resta saber se Sauanne conseguirá chegar aos bolsos dos tubarões e conquistar o investimento de que precisa.

Também participam do episódio a dona de uma empresa voltada para churrasco em que tudo é feito por mulheres, inventores de uma tecnologia que permite saber quando o gás de um botijão está prestes a acabar, e empresárias de perfumaria que oferecem uma experiência aromática de luxo.

Formato de sucesso em mais de 40 países, o Shark Tank está em sua quinta temporada no Brasil. O novo episódio do reality show vai ao ar no Sony Channel nesta sexta-feira, às 22h.