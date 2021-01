Empresário de Özil confirma negociações e diz que futuro do meia será resolvido ’em questão de dias’

O agente de Mesut Özil, Erkut Sogut, disse à ESPN que o futuro do jogador deve ser definido nos próximos dez dias, uma vez que o meia ainda segue indeciso sobre seu próximo passo na carreira. O jogador de 32 anos está livre para falar diretamente com clubes após entrar nos últimos seis meses de seu contrato no Arsenal, e atraiu o interesse dos Estados Unidos, Turquia, Ásia e Qatar.

Notícias na Turquia sugeriram que Özil estava prestes a assinar um contrato de três anos com o Fenerbahçe, mas ainda nenhum acordo foi fechado com qualquer clube.

O Fenerbahçe é um dos vários interessados, junto com o DC United, da MLS, cujo interesse foi revelado nos EUA em agosto de 2019, mas as negociações ainda não avançaram.

“Não tínhamos permissão para conversar oficialmente antes de 1º de janeiro, então agora estamos apenas começando a olhar as opções com os números e detalhes”, disse Sogut à ESPN, em uma entrevista exclusiva.

“Não posso falar sobre clubes porque não seria profissional, mas geralmente quando faltam seis meses para um contrato não é incomum que falemos com as pessoas sobre diferentes oportunidades, e tentaremos encontrar a melhor opção para Mesut”.

“Ele pode ficar no Arsenal até o verão, mas também pode ir [agora]. A prioridade de Mesut é ficar, mas nunca se sabe no futebol, as coisas podem mudar muito rápido. No momento, estamos apenas verificando todas as opções”.

“Se quisermos partir em janeiro, preciso falar com o Arsenal. Se assinarmos para o verão, não precisamos. Essa é a situação. Nos próximos sete a dez dias, será um pouco mais claro, agora que a janela de transferência está aberta, as coisas podem acontecer mais rápido”.

Özil não joga pelo Arsenal desde 7 de março, ficando de fora de inscrições do clube na Premier League e na Uefa Europa League pelo técnico Mikel Arteta.

O campeão da Copa do Mundo de 2014 começou os primeiros 10 jogos com Arteta no comando da Premier League em dezembro de 2019, mas não foi mais considerado desde que se recusou a aceitar um corte de 12,5% no pagamento junto com a maioria do elenco principal, após não receber informações no clube sobre como este dinheiro seria investido.

Özil desde então doou uma quantia maior para ajudar instituições de caridade de Londres, incluindo um projeto social, que visava fornecer 50 mil refeições saudáveis e 10 mil pacotes de presentes para pessoas necessitadas durante o Natal.

O Arsenal confirmou à ESPN que não está ativamente envolvido em discussões com nenhum clube sobre o Özil neste momento.