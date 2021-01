Emprestado pelo Palmeiras, Hyoran expressa vontade de ficar no Atlético-MG

O meio-campista Hyoran, autor do gol do Atlético-MG no empate contra o Grêmio, deixou claro que sua vontade é permanecer no time alvinegro após o fim do seu contrato de empréstimo, que vai até o final de fevereiro.

“Estou muito feliz aqui, feliz pelo meu momento. Fui muito bem recebido no Atlético desde o primeiro dia. Se tudo der certo e eu continuar aqui, vai ser uma alegria para mim e para a minha família. Mas isso não está nas minhas mãos. O meu empresário está conversando com a diretoria. O que eu posso fazer é desempenhar meu papel dentro de campo. Se tudo der certo, vou continuar sendo muito feliz aqui”, disse o meia em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O jogador está emprestado pelo Palmeiras. Para ficar com o atleta em definitivo, o Atlético tem que desembolsar 7,5 milhões de reais, valendo 50% dos direitos econômicos do jogador.

Hyoran comemorando gol marcado pelo Atlético-MG em cima do Grêmio pelo Brasileirão Divulgação/Atlético-MG

A sequência de Hyoran é a sua melhor desde que chegou ao Galo, no início de 2020. Ele vem de quatro gols nos últimos quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada, são oito gols em 40 jogos.