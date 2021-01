Emprestado pelo Verdão, Dudu é decisivo e vibra com boa fase no Catar

O meia-atacante Dudu já consolidou sua boa fase pelo Al Duhail no Campeonato Catari. Neste domingo, o ex-jogador do Palmeiras marcou o único gol do triunfo sobre o Umm Salal, fora de casa, pela 12ª rodada da competição nacional, e alcançou quatro tentos e sete assistências nos últimos seis jogos.

Desde que chegou ao Catar, Dudu soma oito gols e oito assistências em 19 apresentações oficiais. Além disso, o Al Duhail cresceu na competição e já está em segundo lugar na classificação do campeonato nacional, com 24 pontos, oito atrás do líder Al-Sadd.

“Estou muito contente pelo grande momento que estou vivendo e ainda mais feliz por estar conseguindo ajudar o time a sair com as vitórias, seja marcando gols, como foi hoje, ou dando passe para os meus companheiros”, afirmou Dudu.

“Estamos vivendo um grande momento e vamos seguir trabalhando para manter essa evolução e brigar pelo título que é o nosso grande objetivo”, acrescentou o jogador, que chegou ao Catar em julho do ano passado, por empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra em definitivo ao término desse período.

Na próxima sexta-feira, o Al Duhail volta a campo para enfrentar o Al Wakra, dessa vez em casa, pela 13ª rodada do Campeonato Catari.