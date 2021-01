Empréstimo Bolsa Família: entenda como funciona

Está precisando de um dinheiro extra? Você já conhece o empréstimo Bolsa Família? O programa, criado pelo Governo Federal, tem como intuito oferecer um microcédito e ajudar na renda de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

O valor liberado pode chegar até R$ 15 mil, mas tudo vai depender da análise feita pela Caixa, por meio das suas condições de renda e pagamento.

Este microcrédito é liberado pelo programa Progredir e o dinheiro pode ser usado para:

Desenvolvimento de pequenos negócios para aumentar a renda da família.

Ou então para melhorar as condições de moradia e educação nessas famílias.

Quem tem direito?

Importanten dizer que o programa é especifico para famílias de baixa renda, se você não estiver dentro dos critérios estabelecidos abaixo não poderá solicitá-lo.

Veja os critérios:

Famílias com a renda mensal menor que R$ 170; Agora se você é autonomo e tem uma renda maior pode solicitar o seu empréstimo por outro programa, mesmo se você estiver com o nome negativado, clique aqui para saber mais.

Se houver crianção, todas que tenham de 6 e 17 anos precisam obrigatoriamente estar matriculadas nas escolas;

Também é obrigatória a participação nas ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) para saúde da mulher.

Preciso ter alguma renda para participar?

Sim, para pedir um empréstimo do Bolsa Família para 2021 é necessário ter alguma renda. Veja outros requisitos:

Possuir renda própria, além do Bolsa Família. O dinheiro deve ser validado em carteira assinada e comprovante de renda;

Ter um fiador; (O fiador é mais uma garantia para o banco poder conceder o seu empréstimo;)

Permitir a visita na sua casa de um fiscal do programa.

Como solicitar o empréstimo?

O primeiro passo é ir até uma agência da Caixa Econômica Federal e apresentar seus documentos pessoais, Nesta visita você também poderá ter mais detalhes do programa e confimar que você tem mesmo direito ao microcrédito.

Veja o que acontecerá após a solicitação do empréstimo na agência:

Agende uma visita na sua casa com um agente da Caixa. Nesta visita, o seu fiador deve estar presente

Aguarde o tempo de aprovação do empréstimo. Este pode chegar até 8 dias

Se o valor for liberado, você poderá sacar o dinheiro pela Caixa.

Quantas parcelas eu devo fazer o meu empréstimo?

Está é uma pergunta que você deve responder com responsabilidade. Você deve encontrar um equilibrio no valor que você consegue pagar mensalmente. Não adianta fazer em poucas parcelas e não conseguir pagar. Porém, se você parcelar em muitas vezes o juros pode ficar mais alto.

Coloque na ponta do lápis todas as suas dívidas fixas, como conta de luz, compras, água e veja qual o valor é possível dentro do seu orçamento.