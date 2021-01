Empréstimo da Caixa de até R$ 2 mil será liberado no aplicativo; VEJA

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que o banco disponibilizará uma nova linha de crédito para beneficiários do auxílio emergencial. De acordo com Guimarães, o microcrédito será liberado por meio da conta digital, no aplicativo Caixa Tem, para cerca de 10 milhões de brasileiros.

Até o momento, não há data definida para a liberação do empréstimo. No entanto, o presidente da Caixa anunciou que prevê a liberação em março de 2021.

Durante uma entrevista à CNN, Guimarães informou que a expectativa é que o microcrédito atenda aproximadamente 10 milhões de microempreendedores e cidadãos de baixa renda.

“Nós já temos essa linha estratégica há dois anos. Mas faltava um instrumento digital, que foi criado a partir do auxílio emergencial, o Caixa Tem”, disse Guimarães.

Ainda, segundo o presidente do banco, os interessados, após cadastrados, passarão por avaliações e, por esse motivo, para que possam contratar o crédito, já devem se antecipar e renegociar suas dívidas, caso as tenha.

O valor disponibilizado varia de acordo com o cliente, que será avaliado. “Se a pessoa tiver capacidade de pagar R$ 4 mil, o empréstimo será nesse valor. Acima disso, não é nosso foco, existem outras linhas de crédito para pessoas com renda maior. O valor médio que esperamos é de R$ 1 mil”, informou o presidente da Caixa.

A Caixa anunciou que promoveu um aumento no valor do microcrédito para R$ 2 mil, com taxas de juros atrativas, entre 1,5% e 2,5% ao mês.