Encceja 2020/2021: inscrições gratuitas até esta segunda, 25; veja como fazer

As inscrições do Encceja 2020/2021 seguem até esta segunda-feira, 25. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos tem a responsabilidade do INEP, pasta que tem o objetivo de cuidar da certificação de estudantes do ensino fundamental e médio.

A publicação do edital do programa aconteceu no fim de 2020. De acordo com o cronograma do certame, os interessados já podem se inscrever. As provas do Encceja 2020/2021 serão aplicadas em abril.

Aqueles que não conseguiram comparecer no último exame precisaram justificar a ausência. Quem não realizou o procedimento, será incumbido de pagar a taxa de inscrição.

Quem pode participar do Encceja?

Poderá participar do Exame, qualquer um que ainda não tenha concluído os estudos nada idade apropriada de cada etapa de ensino. Além disso, será necessário ter no mínimo 15 anos completos (ensino fundamental) e, no mínimo 18 anos completos (ensino médio). Também não é preciso ter frequentado a escola.

A participação no Encceja 2020 é voluntária e não há custos. Apenas é cobrado uma taxa para quem faltou na última edição e não justificou a sua ausência.

Inscrição Encceja 2020/2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas no Encceja 2020/2021 poderão se inscrever até segunda-feira, 25 de janeiro de 2021, no site do exame a partir das 18h. É possível solicitar atendimento especial no momento da inscrição.

Cronograma completo do Encceja 2020/2021

A seguir confira as datas importantes do exame:

Realizar inscrição: 11 e 22 de janeiro;

Ressarcimento: 11 a 27 de janeiro (para quem não justificou a ausência na edição anterior);

Resultado para atendimento especial: 1° de fevereiro;

Enviar recurso para recusa de atendimento especial: entre 1° e 5 de fevereiro;

Resultados dos recursos: 12 de fevereiro;

Solicitar uso de tratamento pelo nome social: 11 e 21 de janeiro;

Resultado da solicitação anterior: 1° de fevereiro;

Recurso: de 1° a 5 de fevereiro;

Resultado: 12 de fevereiro;

Aplicação das provas: 25 de abril.

Provas Encceja 2020/2021

São quatro provas em cada uma das etapas escolares, com 30 questões de múltipla escolha, além de uma redação.

Para ensino fundamental, as quatro provas são divididas entre:

Ciências naturais;

Matemática;

Língua portuguesa com redação, inglês e espanhol, artes e educação física;

História, geografia, filosofia e sociologia.

Para ensino médio, as provas são divididas entre:

Química, física e biologia;

Matemática;

Língua portuguesa com redação, inglês e espanhol, artes e educação física;

História, geografia, filosofia e sociologia.

Por meio do site do Encceja é possível conferir materiais de estudo disponíveis gratuitamente, além de provas e gabaritos dos anos anteriores.

A avaliação será aplicada no dia 25 de abril de 2021 (domingo), nos turnos da manhã e tarde.

Pela manhã, as provas acontecem das 9h às 13h e, de tarde, das 15h30 às 20h30.

O Encceja 2020 será aplicado em todos os estados e no Distrito Federal.

Como escrever uma boa redação no Encceja

Assim como no Enem, no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adulto (Encceja) a prova de redação exige a escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo.

Desse modo, o estudante precisar construir uma redação comentando o tema proposto de modo argumentativo. Para isso, o texto deve ser dividido entre três e quatro parágrafos e deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão.

Por se tratar de um texto dissertativo-argumentativo, o estudante deve se colocar na redação, ou seja, além de discorrer sobre o tema, deve dar sua opinião. No entanto, essa opinião não deve ser feita através da primeira pessoa, pois o texto exige também impessoalidade. Desse modo, a escrita da redação do Encceja é em terceira pessoa.

Além disso, na redação não pode faltar a observância das normas gramaticais. Esse tipo de texto exige a norma padrão. Assim, o estudante deve evitar gírias, abreviações típicas da internet e ter muita atenção à pontuação e à acentuação das palavras.

O mais recomendado aos estudantes para a organização textual de provas de redação como a do Encceja é escrever o texto em quatro parágrafos.

A introdução compõe o primeiro parágrafo, desse modo, nele, o participante deve demonstrar que compreendeu o tema. É na introdução que o estudante deve mencionar a sua opinião sobre o tema pela primeira vez e dar indícios ou pistas da argumentação.

Já os dois parágrafos do meio são reservados ao desenvolvimento, que é a sua parte mais substancial do texto. Assim, no desenvolvimento, o estudante deve explicar e discorrer sobre a sua opinião quanto ao problema.

Para defender essa opinião, é fundamental apresentar duas razões para demonstrar que a opinião é coerente. Essas razões constituem, então, a argumentação do texto. É necessário lançar mão do seu repertório prévio para comprovar o que a ideia traz.

Por fim, na conclusão o estudante deve retomar tudo o que foi dito nos parágrafos anteriores de forma sucinta. Assim, a conclusão deve ter um encadeamento lógico e finalizar o texto de modo a convencer o leitor. Além disso, é na conclusão que o estudante vai apresentar também uma proposta de intervenção. Essa proposta consiste na solução para o problema. O estudante precisará pensar em uma forma de amenizar a situação.

O Encceja

O Encceja visa construir uma referência nacional de educação para jovens e adultos. Para isso, o exame é feito por meio da avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou nos processos formativos.

A participação no Encceja 2020/2021 é voluntária e gratuita. Além disso, é destinada aos jovens e adultos residentes no Brasil e no exterior, inclusive às pessoas privadas de liberdade (que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada).

No Brasil e no exterior, o Exame pode ser realizado para pleitear certificação no nível de conclusão do ensino fundamental e ensino médio.