Enderson Moreira celebra apoio da torcida após triunfo do Fortaleza

O técnico Enderson Moreira destacou a participação ativa da torcida do Fortaleza nesse momento de briga contra o rebaixamento. Para o treinador, o mais comum seriam protestos e cobranças, enquanto ele e seus jogadores têm recebido muita força e incentivo, mesmo com as arquibancadas vazias.

“Acho que é uma lição para todos nós. O clube está vivendo muita dificuldade, momento em que a torcida poderia estar protestando, cobrando ainda mais, e você percebe uma atitude de acolhimento, força, de energia, de abraçar o elenco e a comissão técnica. Claro que transforma muito a energia. Costumo dizer que, quando a gente menos merece, é quando a gente mais precisa. Acho que foi uma lição disso. Quando a gente saiu do portão do Pici e viu aquela torcida, a gente ficou muito energizado”, disse o técnico em entrevista coletiva após vitória contra o Santos.

Com o triunfo de 2 a 0 sobre o Peixe, o Fortaleza alcançou a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. O time está agora três pontos à frente do Vasco, primeira equipe da zona do rebaixamento.