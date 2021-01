Enel 2021 abre matrículas para programa de estágio 2021

A Enel, considerada uma das maiores empresas privadas do setor de energia do Brasil, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2021. São 150 oportunidades para jovens estudantes em diversas áreas de atuação. Os contratados atuarão nos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará.

A empresa, que atua na geração, distribuição e transmissão de energia, atende atualmente mais de 17 milhões de clientes e busca expandir os negócios. Neste sentido, os estagiários poderão vivenciar a missão Open Power da Enel desde o início do programa, com o objetivo de garantir o acesso à energia a cada vez mais pessoas, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do setor.

De olho nas vagas!

Para concorrer às vagas e participar do processo seletivo, os interessados devem estar a dois anos da formação do ensino superior ou um ano de formação do nível técnico, nas seguintes áreas: Administração, Engenharias, Ciências Contábeis e Economia. Além disso, é importante que o candidato tenha disponibilidade de seis horas diárias para estagiar.

O valor da bolsa-auxílio ainda não foi informado, mas os estagiários terão direito a diversos benefícios, dentre eles auxílio transporte e vale refeição. Todo o processo de seleção será online e contará com testes, entrevistas individuais e dinâmica em grupo.

A previsão é de que os selecionados comecem a trabalhar em abril de 2021. O programa de estágio da Enel tem tem duração de até dois anos e visa inspirar, desenvolver e formar futuros profissionais. Assim, ao término do programa, a expectativa da empresa é que os estagiários estejam aptos a crescer dentro da companhia, participando de novos processos seletivos para as posições de Técnico ou Analista Jr.

Como se inscrever

Para participar, os interessados devem se inscrever diretamente no site da Enel até o dia 31 de janeiro. Na plataforma, os jovens poderão ter acesso às oportunidades em cada estado, devendo escolher a que melhor se encaixa no seu perfil.

