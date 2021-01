Enem 2020: 5 dicas para a prova de linguagens

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 devem responder às questões da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias logo no primeiro dia de aplicação das provas. Desse modo, os estudantes estão na reta final do Enem 2020, em um momento perfeito para revisar e aproveitar as últimas dicas antes de realizar o exame.

Por isso, apresentamos abaixo cinco dicas para a prova de linguagens. Confira!

Como mandar bem na prova de linguagens?

Priorize a interpretação de textos

Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que, antes mesmo da cobrança de gramática e de regras da norma padrão, o Enem exige do candidato a leitura, a compreensão e a interpretação de textos. Desse modo, tenha muita atenção durante a leitura dos textos de apoio e lembre que, mesmo que exija a compreensão da gramática, o ponto central do exame é a interpretação de diversos gêneros e tipos textuais.

Tenha atenção máxima aos enunciados

Outro ponto importante é ter muita tenção ao que diz o enunciado e isso não vale apenas para a prova de linguagens. Muitas vezes o estudante erra a resposta por falta de cuidado ao ler o enunciado. É preciso fugir de possíveis pegadinhas identificando a ideia central do que pede a questão para buscar a resposta adequada.

Leia textos da literatura brasileira

Apesar de não ter uma lista de obras obrigatórias para o exame, a prova de linguagens envolve também questões de literatura. Além disso, costuma trazer muitos trechos de textos de autores brasileiros. Para estar bem preparado, leia obras da nossa literatura, principalmente da fase modernista.

Tenha atenção para a linguagem não verbal

Além dos textos verbais, há também textos não verbais. O Enem costuma explorar outros tipos de texto, além do escrito por meio de charges, tirinhas, imagens em publicidades, entre outros. Desse modo, esteja atento a todos os aspectos da mensagem. Para um boa interpretação, você deve estar atento às relações mobilizadas por cada gênero.

Treine com provas de anos anteriores

Por fim, busque conhecer melhor a prova de linguagens. Isso pode ser feito por meio de provas de anos anteriores. Ao responder questões mais antigas, você irá se familiarizar com a extensão dos textos, assuntos, tipos de enunciado, etc. O treino ajudará você a ter maior confiança para responder as questões do Enem 2020.

