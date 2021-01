Enem 2020: Inep encerra nesta sexta-feira (29) o prazo para solicitar a reaplicação

Termina nesta sexta-feira (29) o prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. De acordo com o Inep, podem solicitar a reaplicação das provas os participantes que foram diagnosticados com covid-19 ou outra doença infectocontagiosa após o dia 16 de janeiro e os participantes que foram prejudicados por ‘problemas logísticos’.

Conforme o Inep, são problemas logísticos para fim de reaplicação da prova: falta de energia elétrica (que tenha comprometido a aplicação da prova); desastres naturais; falha no leitor de tela (para quem solicitou); erro de execução do aplicador de prova; e lotação do local de prova.

Nesse sentido, os estudantes impedidos de realizar as provas devido à lotação máxima das salas no 1º dia de aplicação poderão enviar a solicitação. Já aqueles que apresentarem sintomas de algumas das doenças previstas no edital deverão apresentar laudo médico.

Os candidatos que já enviaram o pedido anteriormente não precisam fazer nova solicitação. A reaplicação está prevista para os dias 23 e 24 de fevereiro. Desse modo, no dia 23 os participantes que tiverem os pedidos aprovados farão a prova de Linguagens e Códigos, de Ciências Humanas e de Redação. No segundo dia, 24 de fevereiro, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e de Matemática.

Como pedir a reaplicação da provas?

Os participantes devem enviar a solicitação por meio da Página do Participante, no site do Enem. De acordo com o Inep, o candidato deve inserir, no momento da solicitação, um documento legível que comprove a doença. Nesse sentido, o documento deve conter, entre outros dados:

o nome completo do participante;

o código da Classificação Internacional de Doença (CID 10);

a assinatura de médico responsável e o nº do CRM.

Além disso, o documento deve estar em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB. O Inep recebeu as primeiras solicitações entre os dias 11 e 16 de janeiro. O Inep disponibilizará os resultados das solicitações também por meio da Página do Participante.

