Enem 2020: Provas começam neste domingo (17)

A aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 tem início neste domingo, dia 17. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), são esperados mais de 5 milhões de estudantes no primeiro dia de prova. A versão impressa do Enem 2020 ocorrerá neste domingo e no próximo, dia 24, já a versão digital está marcada para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Uma das medidas do Inep para evitar a transmissão do novo coronavírus foi adiantar o horário de abertura dos portões. Desse modo, diferente das edições anteriores, neste ano os portões serão abertos às 11h30, para evitar a aglomeração de pessoas. O horário de fechamento segue o mesmo, às 13h, com início da prova às 13h30 e fim às 19h (no horário de Brasília).

Neste ano, além do documento oficial com foto e da caneta fabricada em material transparente e de tinta preta, o participante deve comparecer aos locais de prova com máscara de proteção facial. Além disso, os participantes podem levar água e um lanche para consumir durante o longo período de provas. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Nesse primeiro dia de provas, os estudantes terão 5h30 para responder as 90 questões objetivas e a prova de redação. A prova objetiva deste domingo conta com 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Educação Física, Artes e Língua Estrangeira) e 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias (Filosofia, Geografia, História e Sociologia).

No próximo domingo (24), os participantes terão 5h para realizar a prova objetiva. No segundo dia, a prova terá 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Medidas de segurança em meio à pandemia

De acordo com o Inep, uma série de medidas serão tomadas para evitar a transmissão do coronavírus. Assim, além de determinar a obrigatoriedade do uso de máscaras, o órgão aumentou o número de salas. O Inep se comprometeu ainda a limpeza reforçada de banheiros e salas.

Conforme o órgão, as salas funcionarão com a lotação máxima de 50% da capacidade. Os participantes do grupo de risco ficarão alocados em salas com, no máximo, 12 pessoas. Conforme o edital do Enem 2020, aqueles que estiverem com covid-19 ou outras doenças transmissíveis nos dias de prova podem pedir a reaplicação, por meio da Página do Participante.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda Educação: MEC abrirá 93 mil vagas para o Fies 2021.