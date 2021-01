Enem 2020: Saiba como diminuir o nervosismo para a prova

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 tem o primeiro dia de aplicação neste domingo, dia 17 de janeiro. Após um ano letivo atípico, a aplicação das provas irá ocorrer em meio a uma séria disputa judicial pelo adiamento da prova devido à alta no número de casos da covid-19 no país.

Desse modo, é natural que os estudantes se sintam ansiosos ou mais nervosos do que o comum na véspera do exame. Diante do cenário de incertezas e, principalmente com a necessidade de cuidados redobrados para evitar se contaminar com o vírus durante a prova, muitos temem um desempenho ruim.

No entanto, nesse momento, o ideal é manter a calma. A falta de controle emocional ou um nível elevado de estresse ou nervosismo pode atrapalhar muito no momento da prova, causando até o esquecimento de alguns conteúdos. Por isso, é preciso diminuir o nervosismo e buscar ter equilíbrio emocional para fazer uma boa prova.

Dicas de como diminuir o nervosismo antes da prova

Alguns hábitos simples podem ajudar a amenizar o estresse e reduzir o nervosismo antes da prova, um deles é ter boas noites de sono e uma alimentação equilibrada. O corpo precisa de descanso e de energia para garantir o bom funcionamento do cérebro.

Desse modo, antes da prova, reserve um tempo de descanso, durma um pouco mais, faça alongamentos, ouça uma música, ou proporcione para si mesmo um momento de lazer do seu agrado. Além disso, é muito importante fazer refeições leves antes da prova. É preciso ter em mente também que o dia da prova não é dia de estudar ou revisar nada. Apenas busque descansar o corpo e a mente.

Outra atitude prática que pode ajudar a diminuir o nervosismo antes do Enem é deixar tudo previamente organizado. Portanto, não deixe para arrumar sua bolsa ou mochila minutos antes de sair de casa. Pense com antecedência na roupa que vai usar, separe as canetas, seu documento oficial de identificação com foto, as máscaras e o que mais você poderá precisar na prova.

No dia da prova, exercícios de respiração podem ser de grande valia. Nesse sentido, você pode meditar por algum tempo, de 10 a 30 minutos, ou fazer um exercício de expiração. A expiração alongada, por exemplo, consiste em inspirar por 4 quatro segundos (pelo nariz) e expulsar o ar pela boca durante dobro do tempo. Esse é um ótimo exercício porque pode ser feito durante a prova se necessário, além de ter um efeito imediato.

