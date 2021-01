Enem: Filmes sobre temas prováveis de redação

Para estar preparado para desenvolver uma boa redação no Enem, é necessário estar por dentro de atualidades, acontecimentos históricos, temáticas políticas, sociais, ambientais, entre outros temas.

Dessa maneira, separamos filmes e séries que podem ajudar você a ficar ligado em temas relevantes e que poderão ser cobrados na redação do Enem.

Além disso, estudar por meio de filmes e séries, tornou-se uma opção alternativa e menos maçante, quando comparado com os métodos de estudos tradicionais.

Dicas de filmes sobre possíveis temas para redação

Selecionamos filmes e séries que podem deixar você ainda mais preparado para a redação do Enem, acompanhe!

1917

O longa se passa na Primeira Guerra Mundial e aborda a vida de dois cabos britânicos. Vale dizer que o assunto é tema recorrente nos vestibulares e no Enem.

No filme, os soldados precisam alertar o restante das tropas britânicas sobre uma emboscada alemã, depois de retirá-la da linha Hindenburg, durante a operação Alberich, no ano de 1917.

Para conseguir êxito na missão, os dois soldados devem atravessar o território inimigo, em uma verdadeira missão impossível, contudo, eles podem salvar milhares de vidas se conseguirem.

Bacurau

O filme busca mostrar a realidade brasileira, munido com críticas e discussões sociais e de classe, temas que tendem a aparecer em vestibulares e no Enem.

O longa retrata o Nordeste do Brasil, em uma sociedade cruel, retratando a miséria, violência, crise hídrica e do meio ambiente.

Ademais, o filme também aborda a questão de políticos milicianos, tal qual a questão do capital estrangeiro e do neocolonialismo, divergindo da realidade do povo que vive no sertão nordestino.

Cowspiracy: O Segredo da Sustentabilidade

Sustentabilidade é um tema sempre presente em provas de vestibulares e no Enem. O tema ganhou enorme relevância nas últimas décadas, tornando-se uma pauta importante das principais economias do mundo.

O documentário demonstra como a agropecuária intensiva ganhou espaço nos quatro cantos do mundo, tornando uma das principais formas de destruição ambiental.

A saber, ela tem papel fundamental no desmatamento mundial, na poluição e no uso desenfreado da água, além de vários outros agravantes.