Enem: Risco de Covid-19 é maior em aglomerações no transporte e nos portões, dizem especialistas

Infectologistas ressaltam que o risco maior que os candidatos ao Enem correm de contrair Covid-19 está nas aglomerações antes da prova. Ou seja, nos transportes públicos durante o trajeto, assim como nos portões dos locais de aplicação.

“São jovens que deveriam estar evitando aglomerações e que vão ser forçados a sair de casa, a pegar transporte público e a talvez encontrar grandes grupos nos corredores e portões”, coloca Alexandre Naime Barbosa, chefe da infectologia da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

“Se for ver todo o processo, a realização da prova em si é o menor dos perigos. A mudança de rotina, sim, vai impactar o número de casos”, acrescenta ele em entrevista ao portal G1.

De acordo com Barbosa, dentro das salas propriamente ditas, pode haver um maior controle dos protocolos sanitários.

Afinal, entre as medidas há o distanciamento entre as carteiras e a abertura total das janelas nas salas, promovendo assim a ventilação natural necessária.

Além disso, pede-se que o candidato use a máscara durante toda a prova, assim como carregue consigo uma máscara reserva caso precise fazer a troca.

Outrashigienização com álcool 70% e ventilação natural (janelas abertas), os riscos de contaminação não são nulos, mas ficam reduzidos. Não há a mesma garantia nos momentos anteriores ou posteriores à prova.

“A gente sabe que não há distanciamento social nem limite de passageiros em ônibus, metrôs e trens ou nos barcos da região amazônica”, diz o infectologista. O Enem foi adiado no Amazonas, mas segue marcado para os dois próximos domingos nos outros estados da bacia amazônica.

“E, nos portões [das escolas onde farão a prova], os jovens vão encontrar os amigos ou conhecidos. Em provas de residência médica, recentemente, houve aglomerações absurdas nos corredores e escadas”, diz.

Portões abrem mais cedo para o Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para prevenir a concentração de estudantes na entrada, antecipou a abertura dos portões para as 11h30.

Ainda assim, Barbosa acredita que há risco de formação de grandes grupos ou de desrespeito ao distanciamento social.

Ethel Maciel, epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), demonstra a mesma preocupação com a circulação intensa de estudantes nos dias de Enem. “A gente fica falando para todo mundo se manter nas suas bolhas sociais e, agora, vai estourar a bolha no Brasil todo ao mesmo tempo. É irresponsável”, afirma.

“Vai acelerar a segunda onda da pandemia, com o perigo de espalhar novas variantes do vírus.”